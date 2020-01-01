أخبار النصر اليوم | أمين بخاري يُعلن بداية مشواره وشراحيلي يكشف قيمة العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 2 يوليو 2020 ...

أمرابط ومختار علي يخضعان للفحص

خضع ثنائي فريق النصر الدولي المغربي نور الدين أمرابط واللاعب مختار علي إلى الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا الجديد مساء «الأربعاء» وذلك بعد وصولهما إلى العاصمة الرياض في صباح اليوم نفسه للالتحاق بتدريبات الفريق الأصفر.

أمين بخاري يُعلن الانتقال للنصر

أعلن أمين بخاري حارس فريق النصر الأول لكرة القدم بداية عقده مع ناديه الجديد، مقدماً شكره إلى الإدارة الاتحادية وجماهير الفريق على دعمهم له خلال الأعوام الماضية.

المزيد من الفرق

وكانت إدارة النصر تعاقدت مع بخاري في يناير الماضي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة اعتباراً من الموسم الرياضي الجديد.

ملك صناعة الفرص وصاحب ملعب الجامعة .. أمرابط أهم لاعبي النصر

تقرير رقمي عن اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط نجم الفريق النصراوي. طالع التفاصيل

شايع شراحيلي : كنت لاعب منسي بعد النصر