أخبار النصر اليوم | انطلاق التدريبات، وتأجيل ديربي الرياض ضد الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 28 يونيو 2020 ...

النصر يُحدد موعد التدريبات وينتظر فيتوريا

أبلغت إدارة نادي النصر لاعبي الفريق الأول بانطلاق التدريبات الجماعية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي في العاصمة السعودية الرياض.

المزيد من الفرق

ومن المتوقع أن يقود البرتغالي روي فيتوريا الحصة التدريبية حال كانت نتيجة الفحص الطبي الذي أجراه يوم أمس للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية.

تغيير أرضية ملعب الملز

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خضوع ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" حاليًا لعمليات الصيانة السنوية، والتي من المتوقع أن تنتهي بنهاية أغسطس القادم.

وأفادت الصحيفة أنه سيتم تغيير أرضية الملعب بالكامل، إذ سيتم استبدال الأرضية المكونة من خليط العشب الصناعي مع الطبيعي بأرضية جديدة طبيعية بالكامل بعدما تسببت الأرضية السابقة بالكثير من الإصابات للاعبين.

وبناءً على ذلك، لن يستقبل الملعب أي مباراة من الجولات الأولى في الدوري السعودي الذي سيعود من جيد في الرابع من أغسطس القادم.

هل يؤجل ديربي الرياض بين الهلال والنصر؟

قال الإعلامي عبد الله بن زنان أن هناك محاولات من جانب البعض لتأجيل مباراة الجولة الـ23 في الدوري السعودي وهي الأولى بعد استئنافه بين الهلال والنصر.

وتمنى بن زنان أن يُقام ديربي الرياض في موعده.

الديربي المنتظر بين النصر والهلال أتمنى أن يلعب في موعده كأول جولة من ضمن الثمانية جولات المتبقية ..

هناك من يبحث عن تأجيله ويبحث عن أسباب يقنع بها الوسط الرياضي ..! — عبدالله بن زنان (@bnznan) June 27, 2020

لجنة الاحتراف بصدد الإعلان عن تعديلات في لائحة الوسطاء

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعديلات جديدة ستُصدرها لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خاصة بلائحة الوسطاء، أبرزها ضرورة وجود وسيط سعودي في أي صفقة أو عقد يتم إبرامه عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على حصة كلٍ منهما.