فيديو | عندما تهجم مشجع الهلال على حكم ديربي الرياض أمام النصر

واقعة لا تُنسى في تاريخ مباريات ديربي الرياض.

ينتظر مشجعي ومتابعي كرة القدم السعودية دائمًا ديربي الرياض في كل موسم، والذي يجمع بين الكبيرين الهلال والنصر، نظرًا للسخونة التي تشهدها جميع مبارياتهم، وقوة المنافسة في تلك المواجهات.

واشتقنا كثيرًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، الذي غاب الفترة الماضية، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

ونستعيد ذكريات ديربي الرياض، حيث نعود بكم إلى عام 1414 هجريًا "1993 ميلاديًا"، في المباراة التي جمعت بين الهلال والنصر بالدوري السعودي.

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المباراة كانت في النصف نهائي، ببطولة كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية، لينتظر الفائز من مباراة الرياض والشباب، للعب النهائي المنتظر.

ونجح النصر في التقدم بهدف أحرزه فهد الهريفي، واستمر الضغط الهجومي من جانب الهلال من أجل إدراك هدف التعادل، والإبقاء على حظوظه في التأهل.

وفي الدقائق الأخيرة، أشهر حكم المباراة عمر المهنا البطاقة الحمراء في وجه شويش الثنيان لاعب الهلال، بسبب تدخله بعنف على لاعبي النصر، في محاولة منه للسيطرة على الكرة.

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ولكن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام، بالرغم من مغادرة لاعب الهلال الملعب بهدوء، حيث فوجئ الجميع باندفاع مشجع لنادي الهلال نحو حكم المباراة عمر المهنا.

المشجع الهلالي كان يحاول الاعتداء بقوة على المهنا، ولكن تدخل لاعبي الهلال وأبعدوا المشجع عن حكم المباراة إلى خارج الملعب.

وتوجه الحكم عمر المهنا وراء المشجع حتى خرج من أرضية الملعب، ووجه أفراد الأمن المتواجدين خارج الملعب بضرورة القبض عليه.

وانتهت المباراة بفوز النصر بهدف دون رد، ليواجه الرياض في المباراة النهائية، ثم يفوز عليه بهدف دون رد ويتوج بلقب كأس دوري خادم الحرمين الشريفين موسم 1993-1994.