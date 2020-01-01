أخبار النصر اليوم | كورونا أمرابط، عودة مختار علي وسبب غياب الحلافي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 5 يوليو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 5 يوليو 2020 ...

الكشف عن سبب غياب عبد الرحمن الحلافي عن النصر

كشف فهد المشيقح عضو شرف النصر الذهبي عن سبب غياب نائب الرئيس عبد الرحمن الحلافي عن النادي مؤخرًا، موضحًا أنه تعرض لوعكة صحية ولكنه في حالة جيدة.

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إذ كتب على حسابه الرسمي على تويتر "أ جريت اتصالًا بأخي عبد الرحمن الحلافي للاطمئنان عن صحته. هو بخير وقد أطلعني على ما قامت به الإدارة خلال الأيام الماضية من جهود لتجهيز الفريق وأمور أُخرى تصب في مصلحة الفريق وبالتوفيق إن شاء الله عبدالرحمن الحلافي".

مختار علي يعود للرياض والنصر يُواصل تدريباته

واصل النصر تدريباته يوم أمس السبت بقيادة روي فيتوريا استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي، وقد تضمن المران تدريبات بدنية وأخرى تكتيكية طُبقت خلالها بعض الجمل الفنية.

وعاد للرياض يوم أمس مختار علي بعدما غادرها خلال فترة التوقف بسبب أزمة كورونا، وقد قام الجري حول الملعب خلال مران الأمس.

وواصل الثلاثي عبد الله مادو وعمر هوساوي وفراس البريكان برامجهم التأهيلية قبل عودتهم للانخراط في التدريبات الجماعية.

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