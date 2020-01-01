النصر يتخذ خطوة لحسم موقف مايكون وجونز

هل ينجح النصر في التوصل لاتفاق مع الثنائي؟

اتخذت إدارة الاحتراف بنادي النصر ، بقيادة أحمد الغامدي، خطوة جديدة لحسم موقف الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى الفريق، والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا لاعبا الفريق الأصفر من الاستمرار.

وشهدت تدريبات النصر مؤخرًا غياب برادلي جونز، بسبب انتهاء عقده، حيث لم يتواصل معه مسؤولي النصر بشأن تمديد عقده لنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن أحمد الغامدي مدير الاحتراف بنادي النصر، سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، مع الأسترالي جونز والبرازيلي مايكون، لحسم تمديد عقديهما بعد انتهائهما.

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وواصل جونز رفضه دخول التدريبات الجماعية، حيث اكتفى بالوجود في النادي الصحي، في ظل إصراره على تجديد عقده عامًا كاملًا، وعدم الموافقة على تمديده إلى 5 أكتوبر القادم.

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وخضع أمين بخاري حارس النصر لفحص فيروس كورونا أمس الجمعة، في أحد مستشفيات جدة، حيث سيشارك في التدريبات مع الفريق الأصفر بعد ظهور النتيجة.

ويبدأ الجهاز الفني لفريق نادي النصر، لتجهيز الحارس الجديد أمين بخاري للمشاركة في دوري أبطال آسيا الفترة القادمة.