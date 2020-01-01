أخبار النصر اليوم | عسيري يبدأ مشواره، وتفاصيل المفاوضات مع الأهلي وجوميز

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

عسيري يبدأ اليوم مشواره مع النصر

يبدأ عبد الفتاح عسيري مشواره اليوم مع فريقه الجديد "النصر"، إذ من المتوقع أن ينخرط اللاعب في تدريبات العالمي الجماعية استعدادًا لمواجهة الاتفاق في آخر جولات الدوري السعودي مساء الأربعاء القادم.

عسيري كان قد أنهى تجربته مع الأهلي عقب التعادل مع الشباب في الجولة قبل الماضية من الدوري السعودي، وقد غاب عن مباراة الشباب في الجولة السابقة ولن يلعب كذلك مباراة الرائد القادمة.

اللاعب السعودي كان قد وقع في يوليو الماضي عقدًا مع النصر لمدة ثلاث سنوات يبدأ في يناير القادم عقب نهاية عقده مع الأهلي، لكن وصيف الدوري السعودي نجح في شراء مدة العقد المتبقية من الفريق الجداوي ومن المقرر أن يُسجل عسيري معه في قائمته لدوري أبطال آسيا.

غياب أمرابط والخيبري عن آخر مباريات النصر في الدوري السعودي

من المقرر أن يستأنف النصر تدريباته الجماعية مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الاتفاق في آخر جولات الدوري السعودي مساء الأربعاء القادم في الرياض، وقد حصل الفريق على 48 ساعة من الراحة بقرار المدرب روي فيتوريا عقب التعادل مع الاتحاد 1-1.

وسيغيب عن اللقاء القادم نور الدين أمرابط بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة جدة، وكذلك عبد الله الخيبري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تفوق على ميسي وسخر منه المشجعين .. من هو مارتينيز لاعب النصر الجديد؟

معلومات جميلة ومثيرة عن نجم النصر الجديد. التفاصيل هنا

هنا التفاصيل .. عرض مالي "ضخم جدًا" من النصر للتعاقد مع قائد أتالانتا

عرض كبير جدًا قدمه النصر للحصول على أسطورة أتالانتا في السنوات الأخيرة. التفاصيل هنا

بعد رفض العويس والربيعي، النصر يطلب لاعبين جديدين للتخلي عن مهاجمه للأهلي

تفاصيل جديدة حول مفاوضات النصر والأهلي حول أحمد موسى وعدد من لاعبي الأخير. التفاصيل هنا

لا يتوقف .. النصر يستهدف لاعب وسط إنتر

المصادر الصحفية الإيطالية تتحدث عن رغبة النصر في التعاقد مع لاعب إنتر الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع كالياري. التفاصيل هنا

مفاجأة .. الاتحاد يتقدم بشكوى ضد النصر والحلافي