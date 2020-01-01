أخبار النصر اليوم | الموافقة على تمديد عقد الصليهم والحلافي في التدريبات

غلق باب المنافسة .. من سيكون الناقل الحصري الجديد لمنافسات الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ أيام عن طرح كراسة الإنتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية للموسم الرياضي المقبل 2020-2021، أمام الشركات المحلية والدولية المختصة بإنتاج المباريات لتقديم عروضها في فترة لا تتجاوز 14 يوماً، وذلك بعد اكتمال إعدادها واعتمادها من قبل وزارة الرياضة. طالع التفاصيل

النصر ينتظر مشاركة آدم والدوسري في التدريبات

قالت تقارير مُقربة من نادي النصر أن إدارة النادي تنتظر أن يُشارك، الثنائي عبد الفتاح آدم، وعبد الرحمن الدوسري في تدريبات الفريق بعد تجاوزهما العارض الصحي، وذلك من أجل الاستعداد لعودة الدوري.

الحلافي في تدريبات النصر

شهدت تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم المسائية، الثلاثاء، حضور عبد الرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم في النادي، للمرة الأول منذ انطلاقتها، وذلك إثر العارض الصحي الذي ألم له في الأيام الماضية، حيث اجتمع مع البرتغالي فيتوريا مدرب الفريق قبل بداية المران.

النصر يوافق على تمديد عقد الصليهم مع الشباب

مددت إدارة نادي الشباب عقد اللاعبين عبد المجيد الصليهم، وحسن معاذ، إلى منتصف سبتمبر المقبل.

وتم تمديد عقد الصليهم دون الرجوع إلى إدارة النصر، كون عقده مع الشباب كان ساريًا قبل تعليق النشاط الرياضي.