أخبار الزمالك اليوم | 55 مليونًا لتجديد ساسي .. ومن وراء التعاقد مع كارتيرون؟

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 10 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

عضو الزمالك السابق: التجديد لساسي سيكلف النادي 55 مليون جنيه

أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، على أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، هو لاعب مهم والتجديد له يعد مطلبًا جماهيريًا.

عبد الله قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك سيكون مضطرًا لتجديد عقود لاعبين آخرين في حالة التجديد لساسي، أبرزهم أشرف بنشرقي وطارق حامد وإمام عاشور وعبد الله جمعة، والتجديد للاعب التونسي سيكلف النادي 55 مليون جنيه في الموسم".

بريزنتيشن ساندت الزمالك ودفعت مقدم كارتيرون

أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، على أن شركة بريزنتيشن قامت بدعم القلعة البيضاء، وساندتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد الدعم المالي الذي تم تقديمه في ظل الأزمات التي مر بها النادي الأبيض.

عبد الله قال خلال تصريحات تليفزيونية: "بريزنتيشن هي من قامت بتسديد مقدم التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يكن رجل أعمال أو شخصية عربية كما تردد، وكانت شروط التعاقد أن يحصل على مقدم شهر".

الزمالك: لا نشكك في الحكم المصري وننتظر رد اتحاد الكرة

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، على أن ناديه متمسك بإقامة مباراة القمة أمام الأهلي بطاقم تحكيم أجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يعني أن القلعة البيضاء تشكك في الحكم المصري، ولكن هذا من مبدأ تكافؤ الفرص.

إبراهيم قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "هذا ليس طلبًا جديدًا، نطالب بحكام أجانب نظرًا لحساسية المباراة، لأن مباراة القمة كان لها ظروف خاصة، وننتظر رد اتحاد الكرة على طلبنا".

تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغال

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة تونجيث السنغالي، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: "أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام".

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: "أشرف بنشرقي، مروان حمدي، محمود عبد الرازق "شيكابالا".