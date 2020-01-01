أخبار الزمالك اليوم | سلبية "مسحة" ساسي، والمصري يطلب ضم لاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 20 أكتوبر 2020 ..

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المصري يطلب ضم ثنائي الزمالك بطلب من علي ماهر

طلب النادي المصري التعاقد مع ثنائي الزمالك كريم بامبو ومحمد عنتر بتوصية وطلب من المدير الفني للفريق علي ماهر.

ماهر يعرف اللاعبين جيدًا، إذ كان قد تولى تدريب بامبو في قطاع الناشئين بالأهلي فيما عمل عنتر تحت قيادته في الأسيوطي (بيراميدز حاليًا).

ولا يلعب اللاعبان كثيرًا مع الزمالك خاصة محمد عنتر.

الرئيس ينفي "تشميع" خزنة الزمالك ووجود عجز في الميزانية

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة من مساء أمس عن غلق خزنة النادي بالشمع الأحمر بعد وجود عجز بقيمة 30 مليون جنيه، وقد وصف تلك الأخبار بأنها مجرد إشاعات تهدف لزعزعة استقرار الفريق.

فرجاني ساسي يُعلن سلبية المسحة الطبية الخاصة به

أعلن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك أن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها صباح أمس الإثنين للكشف عن إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية، مما يعني أنه سيعود إلى القاهرة خلال يومين وسيكون جاهزًا لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت القادم.

ساسي كان قد غاب عن لقاء الذهاب لإصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في تونس.

اتحاد كرة القدم يُحدد مواعيد الجولة الأخيرة من الموسم وانطلاق الدوري الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للموسم الجاري أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري.