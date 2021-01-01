أخبار الزمالك اليوم |عائق أمام انضمام مدافع بيراميدز، وثلاثي خارج مباراة دجلة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 27 فبراير 2021.

ثلاثي الزمالك خارج حسابات باتشيكو أمام وادي دجلة

أوضحت مصادر صحفية أن الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام خرجوا من حسابات المدرب جايمي باتشيكو لمباراة وادي دجلة في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وأضافت أن الثلاثي يُعاني من إصابات مختلفة ولم يصلوا بعد للمستوى البدني المطلوب، ولذا فضل المدرب البرتغالي استبعادهم من المباراة التي ستُلعب يوم الإثنين القادم.

راتب عبد الله بكري يُعيق انتقاله للزمالك

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الراتب الذي يطلبه عبد الله بكري من الزمالك يُعيق انتقاله للفريق حتى الآن.

وأوضحت أن مسؤولي النادي عقدوا جلسة مع اللاعب الذي أبدى موافقته على الانضمام للفريق عقد نهاية عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، لكنه اشترط الحصول على 10 ملايين جنيه مصري سنويًا.

إدارة الزمالك رفضت مطالب اللاعب خاصة في ظل إقرارها سياسة جديدة تتعلق بالحفاظ على سقف الرواتب، بجانب أن الأولوية لديها هي تجديد عقد فرجاني ساسي.

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