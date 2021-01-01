أخبار الزمالك اليوم | آل الشيخ يُوضح حقيقة نقله ساسي للهلال، وسبب غياب علاء وأحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 22 يناير 2021.

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​قائمة الزمالك لمواجهة أسوان .. غياب أحداد وعلاء وتواجد ساسي ومصطفى محمد

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستواجه أسوان يوم غدٍ السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري، والتي يسعى من خلالها لاستعادة صدارة جدول الترتيب من الأهلي.

وشهدت القائمة استمرار تواجد فرجاني ساسي ومصطفى محمد وغياب الجناح المغربي حميد أحداد.

وقد ضمت كلًا من: محمد أبوجبل – محمد عواد – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد – فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي – حسين فيصل – مصطفى محمد – أسامة فيصل.

آل الشيخ ينفي تدخله لنقل فرجاني ساسي للهلال السوداني

نفى تركي آل الشيخ تمامًا وجود أي علاقة له بمستقبل فرجاني ساسي والإشاعات التي ربطته بالانتقال إلى الهلال السوداني عقب نهاية عقده مع الزمالك.

ورد وزير الترفيه السعودي على استفسار الزميل ماجد جزر حول وجود دور له في تلك الصفقة بالتأكيد على عدم وجود أي علاقه تجمعه بالكرة المصرية وأحداثها حاليًا.

لا ... ولا اتدخل في الكره المصريه ... وتعبت وانا اقول الكلام واعيده 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 22, 2021

إذ قال "لا ... ولا اتدخل في الكره المصريه ... وتعبت وانا اقول الكلام واعيده".

خالد الغندور يؤكد استمراره في قناة الزمالك

قال خالد الغندور أنه مستمر مع قناة الزمالك لعام جديد، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لافتتاح القناة.

الغندور هو أحد أبرز الإعلاميين المنتمين لنادي الزمالك وقد بدأ العمل في القناة منذ انطلاقها، وأثير مؤخرًا عدة إشاعات حول إمكانية رحيله لكنه نفى كل ذلك بالتأكيد على استمراره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

باتشيكو يُفسر سبب غياب أحداد وعلاء عن مباراة أسوان

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أنه قرر استبعاد الثنائي حميد أحداد ومحمود علاء من قائمة الفريق لمواجهة أسوان لعدم وصولهما للمستوى الفني المطلوب.

إذ قال لموقع الزمالك الرسمي أنه فضل عدم تواجد الثنائي في مباراة السبت وتجهيزهما بالشكل الأمثل استعدادًا للفترة القادمة، مشيرًا إلى أنهما يخضعان حاليًا لبرنامج تدريبي خاص للوصول إلى أفضل مستوى فني.

تصنيف أندية إفريقيا لعام 2020 .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتفوق على الترجي

أصدر موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تصنيف الأندية لقارة إفريقيا، وذلك لعام 2020، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية، الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فلنتعرف على ترتيب الأفضل. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا | عقوبات نهائي القرن .. إيقاف الشحات ومصطفى محمد وكاسونجو

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس، قراراتها بشأن أحداث نهائي القرن بين قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك، إذ قررت معاقبة ثلاثة لاعبين.

نهائي القرن أقيم في 27 من نوفمبر الماضي على استاد القاهرة الدولي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، إذ توج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعد إسقاط الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد. " اقرأ التفاصيل "

محامي أشيمبونج: مهلة دفع الغرامة انتهت وستوقع عقوبات

أكد محامي المهاجم الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، على أن المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقلعة البيضاء، لتسديد الغرامة المستحقة للاعبه، انتهت بالفعل.

المحامي أكد خلال تصريحات عبر قناة النهار: "المهلة انتهت وننتظر تطبيق العقوبات على القلعة البيضاء، حيث سيتم حرمانه من قيد لاعبين ثم خصم النقاط والهبوط في النهاية، ولم يتواصل معنا على الإطلاق أحد مسؤولي الزمالك حتى الآن".

الزمالك يستأنف ضد عقوبة مصطفى محمد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك قرر الاستئناف على عقوبة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، بعد القرار الذي أعلنته لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "كاف"، بإيقافه لمدة 4 مباريات، ودفع غرامة 10 آلاف جنيه.

وأضافت التقارير إلى أن الزمالك سيقوم بتقديم الاستئناف خلال أيام، من أجل تخفيض العقوبة أو إلغائها.

فقد أكد الجهاز الفني للزمالك ، أنة فضل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل استعدادًا للفترة القادمة وعدم تواجدهما بلقاء الغد ، حيث يخضعان في الوقت الحالي لبرنامج تدريبي خاص ، للوصول إلي أعلي فورمة فنية.