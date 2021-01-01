أخبار الزمالك اليوم | تعليمات خاصة لأحداد واحتفالات بمصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 15 فبراير 2021.

تدريبات إضافية لطارق حامد

أدى طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، تدريبات إضافية عقب مران اليوم الإثنين، تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا؛ المدرب المساعد.

وشرح المدرب للاعب بعض النقاط الفنية والأدوار التكتيكية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء.

تفاصيل اجتماع باتشيكو باللاعبين

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، اجتماعًا تحفيزيًا مع اللاعبين على هامش مران الليلة.

وأكد عبد الحليم علي؛ مدير الكرة بالفريق، أن الاجتماع كان مثمرًا، إذ أكد المدرب خلاله على تكاتف الجميع لتحقيق الانتصارات محليًا وقاريًا.

تعليمات خاصة لأحداد

عقد مدحت عبد الهادي؛ المدرب العام للزمالك، جلسة سريعة مع المغربي حميد أحداد؛ مهاجم الفريق، لتوجيه بعض التعليمات الفنية له، وكيفية التعامل مع بعض المواقف الهجومية، مطالبًا إياه بالهدوء داخل منطقة الجزاء، كي يكون أكثر فاعلية على المرمى.

محمد صلاح جديد، وخليفة مهاجم الهلال .. ردود الفعل بعد هدف مصطفى محمد الجديد مع جلطة سراي

واصل المهاجم المصري مصطفى محمد تألقه الملفت مع جلطة سراي الذي انضم له في سوق الانتقالات الشتوي الأخير، إذ قاد فريقه للفوز على قاسم باشا في الجولة الـ24 من الدوري التركي بهدفين مقابل هدف واحد. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ ( طالع التفاصيل )

سباق الأفضل في الدوري المصري .. لاعب الزمالك يتقدم وانضمام نجم مصر للمقاصة

النسخة العربية من موقع "جول goal" قررت أن تبدأ السباق مع هؤلاء اللاعبين، بطرح قائمة من 15 لاعبًا كانوا الأفضل خلال الجولات التي لُعبت حتى الآن، على أن تتحدث القائمة أسبوعيًا، بدخول لاعبين جدد وخروج آخرين أو ارتقاء أحد في المركز وهبوط آخر، بحسب ما يقدمه كل لاعب في كل جولة. ( طالع التفاصيل )