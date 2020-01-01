أخبار الزمالك اليوم | مفاجأة اتحاد الكرة بشأن القمة، وإصابة مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 15 أغسطس 2020 ..

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الزمالك يُحدد ملعبين لمواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

حدد نادي الزمالك ملعبين لإقامة مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي، والتي ستقام يوم 2 أكتوبر القادم.

ووقع اختيار النادي المصري على ملعب استاد القاهرة وملعب برج العرب لاحتضان اللقاء، لكن لن يتم حسم الأمر سوى بعد الحصول على الموافقات اللازمة والتنسيق بين مجلس الإدارة والجهاز الفني والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

شكوك حول لحاق مصطفى محمد بمواجهة مصر

تحوم الشكوك حول قدرة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لعب مباراة نادي مصر يوم غدٍ الثلاثاء في الدوري المصري.

اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الساق وقد أبلغ الجهاز الفني شعوره بآلام عقب مباراة مصر المقاصة، وسيخضع المهاجم لاختبارات صحية اليوم تُحدد موقفه من اللقاء مع ترجيح غيابه عنه خوفًا من تفاقم الإصابة.

تركي آل الشيخ: لهذا دعمت نادي الزمالك

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن دعمه لنادي الزمالك سابقًا كان لسببين، الأول هو تعويضه عن فشل صفقة ضم عبد الله السعيد من الأهلي، خاصة أن العقد الموقع بين الطرفين كان يتضمن شرطًا جزائيًا.

السبب الثاني هو الحصول على عدد من لاعبيه لدعم صفوف بيراميدز، كما حدث مع محمد الشناوي وأحمد توفيق وعلي جبر.

اتحاد الكرة: لم يصلنا أي شيء من الزمالك بشأن مباراة القمة

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري أنهم لم يتسلموا أي شيء من نادي الزمالك بخصوص مباراة القمة الأخيرة التي انسحب منها الفريق وكلفه ذلك خسارة اللقاء اعتباريًا وخصم 3 نقاط أخرى من رصيده.