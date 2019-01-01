أخبار الدوري السعودي: الاتحاد ينفي عودة سانوجو ولوشيسكو يرفض رحيل أجانب الهلال

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 ديسمبر2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الاتحاد ينفي عودة سانوجو

نفى مصدر من نادي الاتحاد السعودي ما تررد مؤخرًا حول تواصل الإدارة مع الإفواري سانوجو بهدف إعادته لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوي.

وأكد المصدر أن الفكرة عرضت من وكيل اللاعب لكنها رفضت من الرئيس أنمار الحائلي. طالع التفاصيل

لوشيسكو يرفض رحيل أجانب الهلال في يناير

رفض المدرب الروماني رحيل لاعبي الهلال الأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي مفضلًا استمرارهم حتى نهاية الموسم ومن ثم تقييمهم وتحديد مستقبلهم بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق.

وحدد لوشيسكو شرطين لرحيل أي لاعب أجنبي خلال الميركاتو الشتوي، أن يكون العرض مناسبًا ماليًا وأن يتم التعويض ببديل ذو جودة عالية. طالع التفاصيل.

الوحدة يضم مهاجم الفيصلي ولاعبه قريب من التعاون

أنهى الوحدة كافة الإجراءات لضم لويس جوستافو مهاجم الفيصلي خلال سوق الانتقالات الشتوي.

ومن جانب آخر، بات مهاجمه أحمد عبده قريبًا من ارتداء قميص التعاون لتعويض عبد الفتاح آدم الذي انتهى بداية الموسم للنصر. طالع التفاصيل

علي البليهي يرفض عرض الهلال لتجديد عقده

رفض المدافع السعودي عرض ناديه الهلال لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وطالب البليهي بتحسين العرض من الناحية المالية ليتناسب بما قدمه من أداء ممتاز خلال دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية. طالع التفاصيل