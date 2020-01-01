أخبار الانتقالات: خلافات بين لامبارد والإدارة بسبب ويليان وبيلوتي على أعتاب إنجلترا

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 13 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعة 13 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 13 مارس 2020:​

إيفرتون يظهر إهتمامه بالمهاجم بيلوتي

أشارت صحيفة " ديلي ميل" الإنجليزية أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي طلب من الإدارة أن تكون أولى صفقاته الصيفية القادمة من الدوري الإيطالي .

أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع مهاجم نادي تورينو بيلوتي الذي أثبت تألقه كثيراً في الكالتشيو والمنتخب الإيطالي لولا إصابته بالرباط الصليبي في الموسم الماضي.

كان سيكون أحد أهم مهاجمين العالم، مشروع إيفرتون سيبدأ خلال الموسم المُقبل حيثُ سيكون أساسه أن ينتقل الفريق إلى النصف الأعلى من الترتيب ويحاول الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

سانشو ثاني الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد

يعتد النجم الإنجليزي سانشو واحداً من المواهب الكروية التي يتحدث عنها العالم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه المتميز مع بوروسيا دورتموند ورغبة العديد من الأندية في التعاقد معه.

إدارة مانشستر يونايتد بدأت ترسم خارطة للمشروع القادم لها والذي أعلن عنه سولشار في تفاصيل بسيطة خلال المؤتمر الصحفي أبرزه أن الفريق يحتاج إلى ثلاث صفقات لامعة حتى يُنافس على الألقاب.

أولى الأهداف التي وضحتها الصحافة الإنجليزية متمثلة في جيراليش لاعب أستون فيلا ويليه سانشو الذي سيكون عليه منافسة قوية في الميركاتو الصيفي

خلافات بين لامبارد والإدارة بسبب ويليان

أوشك النجم البرازيلي ويليان على الرحيل من نادي تشيلسي مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق دون وجود أي مفاوضات من جانب الإدارة، الأمر الذي جعل المدير الفني لامبارد يدخل مع الإدارة في خلافات لرغبته في تجديد عقد البرازيلي.

ويليان لديه عدة عروض أبرزها نادي برشلونة الإسباني، في المقابل إدارة البلوز ترى أن اللاعب يريد راتب ضخم في الوقت الذي يتعرض فيه النادي لخسائر مالية.

نابولي يبحث عن تدعيم هجومه بلاعب ريال مدريد

أبدى مسئولي نادي نابولي موافقتهم على بدء مفاوضات التعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكايفيتش على سبيل الإعارة في ظل أن اللاعب لا يشارك مع الميرينجي

لوكايفيتش أصبح لديه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة في ظل أنه كان أد النجوم الأساسيين لفرانفكورت، ويبدو أن اللاعب لديه رغبة في الخروج مؤقتاً من دكة بدلاء الريال.

تياجو سيلفا يُفكر في الإعتزال بميلان

عاد النجم البرازيلي تياجو سيلفا للتفكير مُجدداً في العودة إلى نادي ميلان الإيطالي من أجل لعب موسم أو موسمين به ثم إعلان الإعتزال بعد فترة طويلة قضاها في نادي باريس سان جيرمان .

اللاعب البرازيلي يرى أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له رفقة منتخب السامبا على أن يلعب بعدها موسم أخير في ميلان ثم يعتزل كرة القدم.

الجدير بالذكر أن مسئولي ميلان ليس لديهم رفض في ظل رغبتهم في إعادة عدة أسماء تمتلك الخبرة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج مُجدداً.

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

عرض نادي برشلونة فكرة ان يكون هناك صفقة تبادلية بينه وبين نادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي القادم للإستفادة من الزخم الكبير المتواجد على دكة الفريق الإيطالي

مسئولي البرسا لديهم احتياج هجومي كبير في الفترة المُقبلة، ولذلك هناك إتجاه لتبادل نجم الوسط الكرواتي راكيتيتش بالنجم البرازيلي دوجلاس كوستا.

الجدير بالذكر أن مسئولي السيدة العجوز طلبوا مهلة للتفكير في العرض.