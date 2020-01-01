أخبار الانتقالات: برشلونة يرفض رغبة فيدال وريال مدريد مُهتم بنبيل فقير

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 17 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020:​

رغبة دوناروما تضع ميلان في مأزق

أوضح حارس منتخب إيطاليا دوناروما عن رغبته في الرحيل عن ميلان مع نهاية الموسم الحالي.

الحارس الإيطالي يمتلك عروض كبيرة أهمها من نادي يوفنتوس ، وواضح على الحارس أن رغبته هي الظهور في دوري أبطال أوروبا وحصد الألقاب.

الجدير بالذكر أن كل المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

برشلونة يرغب في الاستفادة من صفقة فيدال

وصل إلى مسؤولي نادي برشلونة أن النجم التشيلي أرتورو فيدال سيرحل بشكل رسمي مع نهاية الموسم، ليبدأ التفكير بشكل جدي في كيفية الاستفادة.

فيدال يرغب في الرحيل إلى يوفنتوس لكن البرسا يرغبون في رحيله إلى الإنتر من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في صفقة تبادلية.

ريال مدريد يضع فقير ضمن اهتماماته

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو في أحد أخبارها أن ريال مدريد مُهتم بلاعب ريال بيتيس نبيل فقير.

فقير أحد أهم صناع اللعب في الدوري الإسباني هذا الموسم حيثُ جعل هناك الكثيرين من متابعين الليجا يهتمون به بسبب الأداء الذي يقدمه خلال هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الميرينجي لم يتقدمون خطوة أخرى في المفاوضات في ظل أن هناك الكثير من الاختيارات أمامهم.

نابولي يضع بيلوتي هدفاً رئيسياً في الميركاتو الصيفي

أصبح النجم بيلوتي يمتلك العديد من العروض للخروج من نادي تورينو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

مسؤولي نابولي حسب صحيفة توتو سبورت يرغبون في تدعيم الفريق أكثر للعودة مُجدداً للمنافسة بعدما ابتعدوا خلال الموسم الحالي.

ويعد النجم الإيطالي بيلوتي هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية بعد العودة إلى أدائه القوي بعد الإصابة التي كانت قد لحقت به.

ميختاريان يحسم وجهته المُقبلة للدوري الإيطالي

حسم نجم نادي أرسنال ميختاريان وجهته القادمة نحو نادي روما الإيطالي المُعار له خلال الموسم الماضي بعدما لم يتأقلم كثيراً في الدوري الإنجليزي.

ميختاريان أصبح أحد أهم لاعبي فريق العاصمة الذين يجاهدون بقوتهم من أجل الوصول للمربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل.

جماهير نادي روما تعلقت كثيراً بنجم بوروسيا دورتموند السابق وطالبوا الإدارة بضرورة إتمام التعاقد معه.

فينالدوم جاهز لمباحثات ليفربول من أجل التجديد

يستعد مسؤولي نادي ليفربول من أجل بدء مفاوضات التجديد مع النجم الهولندي فينالدوم من أجل الحفاظ على استقرار وسط الملعب.

فينالدوم كان لديه تخوفات كثيرة بسبب تأخر المفاوضات حتى أنه بدأ يُفكر إذا كان هناك عروض أخرى للرحيل إليها.

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب لم يُظهر أي أفكار بشأن الموسم الجديد وماهي مُخططاته به.

فيدال يُفضل العودة لليوفنتوس بدلاً من الإنتر

غير النجم التشيلي فيدال رأيه بشأن العودة للدوري الإيطالي من خلال بوابة نادي الإنتر بعدما كان قريب من الرحيل إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

إغراءات نادي يوفنتوس كبيرة للاعب الذي لعب هناك لمدة ثلاثة مواسم تألق فيها كثيراً، لذلك من الواضح أنه سينضم لكتيبة رفقاء كريستيانو رونالدو .

بوش يرى هافيرتز في بايرن ميونخ

أوضح المدير الفني لباير ليفركوزن بيتر بوش أن الموهبة الألمانية كاي هافيرتز سينتقل إلى بايرن ميونخ خلال الموسم المُقبل.

الكثير من المحادثات حدثت بالفعل خلال الفترة السابقة في ظل منافسة قوية من ريال مدريد و ليفربول لكن من الواضح أن رغبة اللاعب تتجه إلى حلمه في التواجد بالفريق البافاري.

مورينيو يبحث عن تدعيمات من الدوري الإسباني

يحاول جوزيه مورينيو إجراء العديد من التغييرات داخل نادي توتنهام خلال الموسم المُقبل من أجل التركيز أكثر على نيل لقب يُحسن كثيراً من وضع المدرب البرتغالي.

مسؤولي توتنهام يرغبون في بدء محادثات مع لاعب نادي فالنسيا كوندوبيا من أجل الرحيل للدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.