أخبار الانتقالات: أرسين فينجر مُرشحاً للبافاري واليونايتد يُنهي أولى صفقاته

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة وريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد وميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 6 نوفمبر 2019.

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أرسين فينجر الأقرب لقيادة حقبة بايرن ميونخ القادمة

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Bild" الألمانية أن أرسين فينجر والذي يُعد أسطورة في فترة قيادته لأرسنال هو الأقرب لأن يحل محل نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ الحالي.

وجاء ذلك بعدما صرح رالف رانكيك مدرب لايبزج الحالي عبر موكله الذي تحدث عن أن موكله لا يملك ما يبحث عنه البافاري، هذا بعدما كان رانكيك من أهم المرشحين لقيادة البطل الألماني خلفا لكوفاتش.

مانشستر يونايتد يُنهي أولى صفقاته الشتوية في الخفاء

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Metro Sport" أن مانشستر يونايتد قد أتم على الأقل صفقة واحدة حتى الأن لفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقد أضافت الصحفية أن الشياطين الحُمر بالفعل قد وافقوا على شروط شخصية مع لاعب لم يُذكر اسمه حتى الأن، حيث يتطلع المدرب أوله جونار سولشار إلى جلب مهاجم إضافي ليحل محل روميلو لوكاكو.

وقد وضعت الصحيفة بعض الاحتمالات والتي من ضمنها هي ماريو مانجوكتش مهاجم يوفنتوس والذي ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، زموسى ديمبيلي لاعب ليون الذي تُراقبه أعين الريد ديفيلز من مدة.

مانشستر يونايتد يسعى لضم ناشئه القديم مرة آخرى

وفقاً لما ذكرته صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يتعقب اللاعب دوايت ماكنيل لاعب بيرنلي.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 20 عاماً لاعباً ضمن فريق الشباب للشياطين الحُمر، قبل أن فصله لينتقل إلى ناشئ بيرنلي، ومن ثم يتم تصعيده للفريق الأول في العام الماضي.

وقد ساهم ماكنيل بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

باريس سان جيرمان يسعى لتحصين عقد مبابي من إغراءات ريال مدريد

لا يزال باريس سان جيرمان يأمل في الإبقاء على كيليان مبابي ومنعه من الانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المُقبل.

وقد ذكرت صحيفة "Le Parisien" أن البطل الباريسي مستعد لتجديد عقد المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً بعقد جديد يبلغ راتبه فيه نفس راتب النجم البرازيلي نيمار.

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رونالد كومان الُمرشح الأول لخلافة فالفيردي

أفادت بعض التقارير الصحفية أن إدارة برشلونة قد وضعت رونالد كومان ليكون مُرشحاً في المقام الأول ليحل محل إرنستو فالفيردي.

يدرس الملكي فكرة رحيل فالفيردي في نهاية الموسم، ويرى المسؤولين أن كومان لاعب كتالونيا السابق يُناسب الفريق.

وقد أضافت صحيفة "Mundo Deportivo" بأنه الشخص الذي يريده البلاوجرانا، بينما جوزيه مورينيو ليس مدرجاً في قائمة أهداف الفريق.

ريال مدريد يدخل في مفاوضات لضم لاعب خط وسط نابولي

بدأ ريال مدريد مفاوضات مع لاعب خط وسط نابولي "فابيان رويز" بشأن انتقال محتمل إلى السانتياجو بيرنابيو في الصيف المُقبل.

ووفقاً لما صدر عن موقع "ESPN" فقد عقدت إدارة الملكي اجتماعاً مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في أواخر الشهر الماضي، حيث بلغت قيمته السوقية الحالية حوالي 80 مليون يورو.

سجل رويز هدفاً واحداً في عشر مباريات خاضها في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

نائب رئيس مانشستر يونايتد يثق في أن الفريق سيوقع مع كاي هافرتز

نقلاً عن صحيفة "Daily Star" أن نائب رئيس نادي مانشستر يونايتد إد وودوارد قد أعرب عن ثقته في أن النادي سيوقع مع كاي هافرتز في الصيف المُقبل.

حصل لاعب خط وسط بايرن ليفركوزن والبالغ من العمر 20 عاماً على اعجاب المدرب أوله جونار سولشار، وأضافت الصحيفة أن اليونايتد يرغب في مضاعفة أجر اللاعب الألماني بثلاث أضعاف لاقناعة بالانتقال إلى أولد ترافورد.

نجم ريال مدريد السابق "جوتي" يتولى تدريب نادي ألميريا

أعلن نادي ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني عن تعاقده مع جوتي لاعب ريال مدريد السابق ليصبح مُدرباً للفريق بعد رحيل بيدرو إيمانويل.

وتُعد هذه هي أولى خطوات جوتي الكبيرة في عالم التدريب، حيث لم يدرب سوى فريق شباب ريال مدريد بالإضافة إلى عمله كمساعد في فريق بشكتاش التركي.