أخبار الانتقالات: إنزاجي إلى باريس سان جيرمان..والإنتر في محادثات مع أوباميانج

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 23 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 23 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 23 فبراير 2020:​

مدرب لاتسيو تحت رادار بطل الدوري الفرنسي

نجح المدير الفني لفريق لاتسيو سيمون إنزاجي في كتابة قصة نجاح كبيرة عبر أحد فرق العاصمة الإيطالية، من خلال المنافسة هذا الموسم على لقب الكالتشيو الإيطالي مع كبيري إيطاليا يوفنتوس و الإنتر .

إنزاجي نجح في نقل لاتسيو منذ عامين على الأقل من المنافسة في وسط الجدول إلى المنافسة على المربع الذهبي والفوز بكأس إيطاليا ومحاولة الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولات الأوروبية.

كل هذا النجاح جعل نادي باريس سان جيرمان لديه الرغبة في بناء مشروع رفقة إنزاجي الذي أجبر الجميع على الإعجاب بأفكاره وسط مجموعة متوسطة من اللاعبين.

الإنتر يدخل في مُحادثات أوباميانج

أصبح نادي الإنتر أكثر شراسة خلال سوق الانتقالات أكثر مما مضى بعدما نجح كونتي في إعادته للمنافسة مُجدداً على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي ليُعيد بريق بطل أوروبا السابق.

النادي الإيطالي يعلم تماما أنه سيكون من الصعب على الحفاظ على نجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز خاصة في ظل العروض المتاحة للاعب لذلك يحاول تعويضه بنجم أخر لا يتأثر هجوم الفريق معه.

الجدير بالذكر أن أوباميانج كان قريب من الرحيل إلى نادي برشلونة خلال الميركاتو الشتوي لكن الصفقة لم تُكلل بالنجاح.

باريس سان جيرمان يسعى للوصول إلى بوجبا

تحاول إدارة باريس سان جيرمان استغلال الأحداث الجارية في سوق الانتقالات بشكل عام بين الأندية الأوروبية من خلال تقديم عروض مُغرية لمعظم اللاعبين من أجل جذب اهتمامهم بالرحيل إلى الدوري الفرنسي.

الفريق الباريسي يحاول التواصل مع وكلاء النجم الفرنسي بوجبا من أجل التعاقد معه رغم المنافسة الشرسة بين ريال مدريد و يوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب المتمسك به نادي مانشستر يونايتد .

الصحافة الأوروبية تؤكد أنه سيكون صيف ساخن للغاية حول بوجبا بسبب الشائعات التي تدور حول الصفقة من جانب معظم الأندية.

جوارديولا واثق في ستيرلينج وخائف من ريال مدريد

قال بيب جوارديولا أنه واثق تمامًا من ولاء رحيم ستيرلينج لمانشستر سيتي ، لكنه خائف من جاذبية ريال مدريد .

وارتبط العملاق الإسباني باللعب الإنجليزي في الفترة الحالية، وذلك بعد العقوبة التي وقعها الاتحاد الأوروبي على السيتيزنس وحرمانهم من المشاركة في البطولات الأوروبية.

مانشستر يونايتد يرغب في التجديد لبوجبا!

يتوقع مانشستر يونايتد أن يغادر بول بوجبا في سوق انتقالات الصيف القادم، لكنه يرغب في عمل تسوية مع اللاعب حتى ولو كان بتوقيع عقدًا جديدًا معه.

وقام وكيل اللاعب ببدء حرب كلامية على المدرب أولي جونار سولشاير في الآونة الأخيرة، لكن يبدو أن وقت خروج الفرنسي من مسرح الأحلام لم يحن بعد.

ريال مدريد يراقب كامافينجا

بحسب الماركا فإن ريال مدريد مستعد للتحرك من أجل ضم لاعب رين إدواردو كامافينجا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرى البعض أن الملكي عليه التحرك سريعًا من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وإلا قد يفقده، وفي حالة ضمه سيتكلف الملكي 70 مليون يورو.

برشلونة يستهدف بيرناردو سيلفا

يستعد برشلونة للحصول أخيرًا على اللاعب الذي اهتم به منذ وقتٍ طويل، وهو نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا وذلك مع بدء سوق الانتقالات الصيفية.

وبعد إيقاف السيتيزنس من المشاركة في البطولات الأوروبية، يبدو أن مسألة انضمام البرتغالي للكامب نو أصبحت أسهل وبتكلفة أقل.

ومع ذلك، قد يرفض سيلفا الرحيل عن استاد الاتحاد خاصةً وأنه واحدًا من أهم أوراق اللعب بالنسبة لجوارديولا.

كلوب: هالاند ومينامينو اختارا الفريق الصحيح

قال يورجن كلوب أن إيرلينج هالاند وتاكومي مينامينو اختارا المكان المناسب للانضمام له في سوق الانتقالات الشتوية بعد التألق مع سالزبورج.

وانضم المهاجم النرويجي لبوروسيا دورتموند ، فيما انضم الياباني لليفربول في الميركاتو الأخير.

وقال المدرب الألماني: "كان اختيار هالاند للفريق البروسي اختيارًا موفقًا، كذلك اختيار تاكومي للريدز".