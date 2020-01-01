أخبار الانتقالات: مارتينيز إلى ريال مدريد أم برشلونة ويوفنتوس ينضم للمهتمين بحكيمي

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 31 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020:​

يوفنتوس ينضم لقائمة المهتمين بأشرف حكيمي

أنضم نادي يوفنتوس الإيطالي ليكون ضمن أحد الأندية الراغبة في ضم النجم المغربي أشرف حكيمي لتظل المنافسة قائمة بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد والسيدة العجوز حالياً، دون وجود رأي من جانب اللاعب الذي يفكر في مصيره.

سيبايوس يُفضل العودة إلى الدوري الإسباني

رغم الحرب الكبيرة التي خاضها مسئولي نادي أرسنال مع ريال مدريد من أجل إبقاء سيبايوس ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، إلا أن رغبة اللاعب تحسم الأمر في العودة لصفوف الملكي.

وكيل مارتينيز يؤكد المفاوضات مع الريال والبرسا

أكد وكيل النجم الأركنتيني لاوتارو مارتينيز عند وجود عدة مفاوضات مع أندية عديدة في أوروبا من ضمنها ريال مدريد وبرشلونة.

نجم الأنتر وأحد نجوم الدوري الإيطالي يعد من أهم الصفقات الصيفية خلال الموسم المُقبل.

لوفرين يُفاضل بين توتنهام وأرسنال

يُفاضل النجم الكرواتي لوفرين بين عرضين من الدوري الإنجليزي بعد قرار رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، على قمة الأندية المهتمه به هو ناديي لندن أرسنال و توتنهام

أرسنال يضحي بأوزيل من أجل أوبامينج

يحاول مسؤولي نادي أرسنال الحفاظ على نجم الفريق الجابوني أوبامينج من الرحيل إلى برشلونة في الصيف المُقبل من خلال رفع راتبه أكثر.

تعديل راتب نجم بوروسيا دورتموند السابق يعني أن الإدارة يجب أن تتخلى عن أحد النجوم ولذلك وقع الإختيار على أوزيل.

هاري كين يعطي سبباً واحداً للبقاء في توتنهام

أوضح النجم الإنجليزي هاري كين أن بقائه في توتنهام هو وضع إستراتيجية واضحة لنيل الألقاب خلال الموسم المُقبل، حيثُ أن هذا سيكون السبب الوحيد للبقاء بعيداً عن الإنتماء.

لاتسيو يريد مُهاجم تشيلسي

يستعد نادي لاتسيو الإيطالي لتقديم عرض إلى النجم الإسباني بيدرو تمهيداً للتعاقد معه خلال الموسم المُقبل بعدما أعلن اللاعب أنه لن يجدد عقده مع البلوز.

ماريو جوتزه يُفاضل بين عرضي إنجلترا

لم يعد النجم الألماني جوتزه يرغب في البقاء كثيراً في ألمانيا خاصة مع انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند

لاعب بايرن ميونخ السابق لديه عرضين من نادي وست هام يونايتد بالإضافة إلى نادي إيفرتون ، حيثُ يفاصل اللاعب بينهما حالياً.

أتلتيكو مدريد لن يدخل الميركاتو الصيفي

تناقش مجلس إدارة نادي أتلتيكو مدريد حول مسألة الميركاتو الصيفي المُقبل، حيثُ وصلوا إلى قرار يُفيد أن النادي يتعرض لأزمة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا مما يعني أن الحفاظ على نجوم الفريق هو الهدف الرئيسي فقط.