أخبار الانتقالات: حكيم زياش إلى تشيلسي وسانشو على أعتاب ليفربول

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 13 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 13 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 13 فبراير 2020:

مانشستر يونايتد يرفض فكرة التعاقد مع توليسو

عرض وكلاء النجم الفرنسي توليسو لاعب بايرن ميونخ على نادي مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكن إدارة اليونايتد رفضت هذه الفكرة خاصة مع وجود الكثير من اللاعبين في مركز وسط الملعب.

وأضاف أحد مسئولي مانشستر يونايتد أن اللاعب لديه تاريخ طويل مع الإصابات ولن يكون مفيداً للفريق مع قوة الألتحامات في الدوري الإنجليزي.

اتفاق قريب بين حكيم زياش وتشيلسي

اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، المدير الفني لنادي أياكس أمسترادم الهولندي هاج تين قدم الموافقة على رحيل اللاعب إلى الدوري الإنجليزي.

وكانت الصحافة الأوروبية قد ركزت على هذا الخبر خلال اليومين الأخيرين حول أن الإتفاق يسير بشكل سريع بي الأطراف الثلاثة.

ليفربول يراقب سانشو تمهيداً للتعاقد معه

مازال نادي ليفربول يراقب سوق الانتقالات عن كثب كبير لتحديد اللاعبون الذين سيدعمون قائمته فيما هو قادم من المواسم المُقبلة، خاصة مع وجود الكثير من الأنباء التي تُشير إلى رحيل أحد الثلاثي الهجومي للريدز.

سانشو يعد أهم الخيارات المتاحة لمعظم الأندية الإنجليزية خاصة مع موافقة بوروسيا دورتموند على الجلوس مع الأندية من أجل التفاوض مع اللاعب.

بايرن ميونخ يضع توليسو على لائحة البيع

يبدو أن المدير الفني الألماني هانز فليك لن يتهاون تماماً مع أي لاعب في قائمة الفريق لفترة أطول من ذلك، المدرب الألماني يريد رحيل عدد من اللاعبين الذين لا يقدمون إضافة حقيقية للفريق على رأسهم توليسو.

اللاعب الفرنسي جاء إلى الفريق البافاري بكثير من الآمال لكنه خيب الظنون بسبب الإصابات الكثيرة التي لحقت به خلال فترة بسيطة.

بوكتينيو ينتظر قرار العودة إلى الدوري الإنجليزي

ينتظر المدير الفني الأرجنتيني بوكيتينو نهاية الموسم بفارغ الصبر حتى تبدأ الأندية في الدخول بمفاوضات معه للتعاقد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

بوكتينيو كان قد قدم إستقالته من نادي توتنهام قبل نهاية الدور الأول بعدما شعر أن نتائج الفريق ومستوى اللاعبين لن يساعدوه في تحقيق مراده، وكان بايرن ميونخ أبرز الأندية المهتمة بالمدرب قبل أن يجددوا الثقة في هانز فليك.

الجدير بالذكر أن أقرب الأندية للتعاقد مع مدرب توتنهام السابق هو نادي مانشستر يونايتد .

تشيلسي يُفكر في حكيم زياش

يُتابع مسئولي نادي تشيلسي النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي أيأكس أمسترادم الهولندي خلال الموسم الحالي تمهيداً لتقديم عرض رسمي خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

زياش واصل مستواه الرائع مع الفريق الهولندي للموسم الثاني على التوالي مما جعله إسماً جذاباً للبلوز من أجل تعويض الراحلين من الخط الهجومي.

برشلونة يُفاضل بين لاعبي الدوري الإسباني

تعكف الإدارة الرياضية في برشلونة حالياً في إجتماعات مستمرة من أجل اختيار اللاعب الذي سيعوض إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، وحسب قانون الإتحاد الإسباني فنادي برشلونة متاح له التعاقد مع أي لاعب خارج الميركاتو عند إصابة أكثر من لاعب لديه لفترة طويلة.

ويُفكر مسئولي البرسا حول التعاقد مع نجم نادي خيتافي أنخيل رودريجز بالإضافة إلى ويليان جوزيه نجم نادي ريال سوسيداد ، يُذكر أنه سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الشهر الحالي.

مارتينز قلبه في نابولي وعقله في الإنتر

يحاول النجم الدولي البلجيكي مارتينز الوصول إلى قرار بشأن مستقبله خلال الموسم المُقبل بالبقاء في نادي نابولي أو الرحيل إلى نادي الإنتر ، خاصة بعدما كان قريب من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وفي نفس السياق نادي الإنتر كان قد تقدم بعرض مُغري خلف الكواليس لهداف نادي نابولي مما جعل اللاعب يُفكر بشأن الإغراءات المالية رغم حبه الكبير لنابولي ورغبته في البقاء ويظل القرار مُعلق حتى نهاية الموسم المُقبل.