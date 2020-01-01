أخبار الانتقالات: ميلان يدخل الميركاتو بمفاجأة وآرسنال يدعم من البوندسليجا

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020:​

آرسنال يدعم دفاعاته من الدوري الألماني

ترغب إدارة آرسنال في تدعيم خطوطها الخلفية بصفقتين من الدوري الألماني حيثُ ترغب في ضم جونثان تاه لاعب باير ليفركوزن وجيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ.

ميلان يُفاجئ الجميع بصفقة ديفيد سيلفا

نشرت صحيفة كالشيو ميركاتو الإيطالية أن مسؤولي نادي ميلان يعملون على صفقة مفاجئة للجميع من خلال محادثات مع النجم الإسباني ديفيد سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي للانضمام إلى الروسونيري خلال الموسم المُقبل.

برشلونة يبحث عن صفقة تبادلية مع اليوفي

يرغب مسؤولو برشلونة في الحصول على لاعب وسط نادي يوفنتوس بارنارديسكي من خلال صفقة تبادلية في الميركاتو الصيفي القادم، ويدخل الثنائي راكيتيش وأومتيتي في هذه الصفقة.

مانشستر سيتي يقترب من مدافع ليستر

يرغب نادي مانشستر يونايتد بتدعيم دفاعاته خلال الموسم المُقبل بعدما ظهرت الكثير من الثغرات في هذا الخط، حيثُ وقع الاختيار على المدافع التركي سيونوكو.

منافسة بين باريس وبرشلونة من أجل ويليان

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي يُفاضل بين نادي باريس سان جيرمان وبرشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة بعد وصول عروض رسمية من إدارات الفرق.

ميلان مهتم بلاعب وسط آرسنال

أبدى نادي ميلان اهتمامه الكبير بلاعب وسط آرسنال الأوروجوياني توريرا تمهيداً لبدء المفاوضات معه في الميركاتو الصيفي، الجدير بالذكر أن إدارة ميلان تسعى لدخول سوق الانتقالات بقوة لإعادة ميلان إلى منصات التتويج.

يوفنتوس يُحدد سعر بيانيتش

أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن إدارة نادي يوفنتوس حددت قيمة بيع لاعب الوسط البوسني بيانيتش بما يُقارب 50 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي القادم

الإنتر يرفض عرض برشلونة

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو رفض نادي الإنتر عرض المبادلة الذي قدمه نادي برشلونة خلال الفترة الأخيرة من خلال بيع راكيتيتش للنادي الإيطالي بالإضافة إلى مبلغ مالي للحصول على لاوتارو مارتينيز.

ليستر سيتي يبحث عن خليفة كانتي

مازال كشافي ليستر سيتي يعكفون من أجل الوصول إلى خليفة جديد لنجم وسط فرنسا كانتي الذي رحل عن الفريق متجهاً إلى تشيلسي بعدما حقق الدوري الإنجليزي.

وأقرب الأسماء المتاحة حالياً هو باتيستي سانتمريا لاعب منتخب شباب فرنسا تحت 20 عاماً.

فشل المفاوضات بين دورتموند ومونييه

لم تنجح المفاوضات التي بدأ فيها مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند مع النجم البلجيكي توماس مونييه خلال الفترة الأخيرة للتعاقد معه بداية من الموسم المُقبل.

صحيفة تي زد الألمانية أكدت أن المقابل المادي هو العائق بين الطرفين لكن سيكون هناك محاولة أخيرة مع لاعب نادي باريس سان جيرمان.

لينجارد يريد البقاء في مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة ميرور الإنجليزية إلى أن النجم الشاب لينجارد لا يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد وجود الكثير من الحديث عن تعاقدات جديدة قد تطيح به.

توماس مولر يصل إلى إتفاق مع البايرن

وصلت إدارة بايرن ميونخ مع النجم الألماني توماس مولر إلى اتفاق سريع بشأن تجديد اللاعب خلال الفترة المُقبلة بعد جلسات سريعة بين الطرفين.

إدارة الفريق البافاري قامت بتجديد عقد المدرب هانس فليك الذي كان له دور كبير في عودة مستوى مولر ثم قام المدرب بإقناع اللاعب بعد ذلك لتكون هناك سهولة في التجديد.

سانشو يضع أهم شروطه للتعاقد مع اليونايتد

وضع النجم الإنجليزي سانشو أحد أهم شروطه من أجل الإنضمام إلى نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المُقبل.

سانشو يرغب في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لذلك سيعلق توقيعه على العقد حتى يتمكن الشياطين الحمر من تحقيق الهدف.

روما يدخل في صراع ماريو جوتزه

دخل نادي روما الإيطالي في المنافسة من أجل الحصول على نجم بوروسيا دورتموند ماريو جوتزة خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، ويتنافس معه كل من نادي إيفرتون ووست هام من أجل التعاقد مع اللاعب.

كافاني لا يرغب في الخروج من أوروبا

ينتهي تعاقد النجم الأوروجوياني كافاني من نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، ومتاح للاعب الكثير من العروض برواتب خيالية خارج أوروبا.

كافاني مازال يرغب في استكمال مشواره في أوروبا من خلال نادي أتلتيكو مدريد الذي كان قريبًا من ضمه خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وسيكون هناك محادثات خلال الفترة المُقبلة بين الطرفين حول هذا الشأن.

فان دي بيك يتلاعب بريال مدريد

ذكر النجم الهولندي فان دي بيك أحد المرشحين بقوة للانضمام إلى نادي ريال مدريد أنه لا يعرف كيف يتحدث الإسبانية حتى الأن؟

لاعب نادي أياكس من المفترض أنه أنهى الإجراءات الخاصة بالرحيل إلى الفريق الميرينجي بداية من الموسم المُقبل، لكن هذا التصريح جعل الجماهير تشعر بالخوف مرة أخرى لفشل الصفقة.

ريال مدريد يُنافس السيتي على هاري كين

سيكون النجم الإنجليزي هاري كين هو الهدف الرئيسي خلال الميركاتو الصيفي القادم لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

النجم الإنجليزي عبر عن عدم ارتياحه بالبقاء في توتنهام أكثر من ذلك فهو لديه شغف للحصول على الألقاب، من جانب أخر إدارة السبيرز تريد أن تدعم الفريق بالكثير من الصفقات التي يحتاجها جوزيه مورينيو.

ومن المتوقع أن تتخطى قيمة اللاعب 110 مليون يورو مع رغبة كلا الناديين في إنهاء الصفقة سريعاً.