أخبار الانتقالات: نيمار لن يعود إلى برشلونة وتوضيح موقف حكيمي

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعة 17 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم 17 أبريل 2020:​

والده: نيمار سعيد في باريس سان جيرمان

وكيل حكيمي يوضح حقيقة انتقاله لبايرن ميونخ

محاولات لإعادة تياجو ألكنتارا إلى برشلونة

صفقة تبادلية مقترحة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي

فيرنر بديل لاوتارو

سيميوني يخاطب واندا

رونالدو يحسم مستقبله

مانشستر يونايتد يقترب من تعويض بوجبا

كافاني يرفض الخروج من أوروبا

إنسيني يستعد للتجديد مع نابولي

ريال مدريد يضع أوباميانج على لائحته

صفقة تبادلية كبيرة بين برشلونة وإنتر

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

إنتر لم يفقد الأمل في التعاقد مع فيدال

والده: نيمار سعيد في باريس سان جيرمان

أكد والد نيمار دا سيلفا على أن نجله يشعر بالسعادة داخل ناديه الحالي، باريس سان جيرمان ، داحضًا بذلك الأنباء التي ربطته بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

إلا أن والده خرج بتصريحات مفاجئة شدد فيها على أن نجله يشعر بالسعادة في ملعب حديقة الأمراء، إذ قال "نيمار سعيد في باريس سان جيرمان، وسعيد لوصول الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.".

كما أضاف "نيمار مسؤول عن القرارات التي تتعلق بمستقبله المهني، نحن فقط نتولى الأمور الإدارية فيما يتعلق بالعقد مع النادي وشروطه.".

وكيل حكيمي يوضح حقيقة انتقاله لبايرن ميونخ

خرج أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المدافع المغربي أشرف حكيمي، ليوضح حقيقة دخوله في مفاوضات مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال كامانو لشبكة "سكاي" الألمانية:"قلتها من قبل أكثر من مرة بوسائل الإعلام، لا توجد أي اتصالات بيني وبايرن ميونخ بخصوص أشرف".

محاولات لإعادة تياجو ألكانتارا لبرشلونة

يحاول خافيير بورداس عضو مجلس إدارة نادي برشلونة ، إعادة تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ لصفوف الفريق من جديد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت قيام بورداس الرئيس التنفيذي للفريق الأول لبرسا، بطرح اسم ألكانتارا بقوة خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الإثنين الماضي.

ومن المتوقع أن تكون مهمة برشلونة سهلة في الحصول على خدمات اللاعب للعديد من الأسباب، أهمها انتهاء عقده مع بايرن في 30 يونيو 2021 بوجود اتجاه لعدم التجديد له.

صفقة تبادلية مقترحة بين يوفنتوس مع مانشستر سيتي

أفادت تقارير إعلامية عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي ينتقل بمقتضاها دوجلاس كوستا إلى إنجلترا، وجابريل جيسوس إلى إيطاليا.

وارتبط يوفنتوس بالدولي البرازيلي في الأسابيع الماضية، وذكرت الصحف الإنجليزية في المقابل أن بيب جوارديولا عازم على العمل مع كوستا مجدداً بعد سنوات بايرن ميونخ.

فيرنر بديل لاوتارو

أوضحت "لاجازيتا" أن تيمو فيرنر أصبح هو المرشح الأول لتعويض لاوتارو مارتينيز في إنتر حال انتقال الدولي الأرجنتيني لبرشلونة هذا الصيف.

الصحيفة أفادت بوجود اهتمام من النادي الإيطالي بالدولي الألماني منذ مدة، ولكن قد يصبح اهتماماً قوياً حال رحيل مهاجم الفريق الحالي.

سيميوني يخاطب واندا

ذكرت "توتوسبورت" أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد ، فتح قنوات الاتصال من جديد مع ماورو إيكاردي، لاعب بي إس جي، وذلك عبر زوجته ووكيلته واندا نارا.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن مهاجم، وكان قريباً من إديسون كافاني، زميل إيكاردي في باريس، الشتاء الماضي، ولكن النادي الفرنسي أوقف الصفقة.

ويملك بي إس جي حق شراء إيكاردي من إنتر الصيف القادم مقابل قرابة 65 مليون يورو، بحسب الاتفاق بين الناديين الصيف الماضي بعد إعارة الأرجنتيني.

رونالدو يحسم مستقبله

بحسب موقع "توتو يوفي"، فكريستيانو رونالدو قرر البقاء واستكمال عقده رفقة يوفنتوس، رغم الحديث عن إمكانية رحيله والعودة إلى ريال مدريد.

وذكر التقرير أن رونالدو لا يركز مع تلك التقارير، وتركيزه منصب على استكمال فترته في إيطاليا، مع عدم استبعاد فرضية تمديد العقد لسنوات إضافية.

مانشستر يونايتد يقترب من تعويض بوجبا

أكدت تقارير من الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد بصدد التعاقد مع جاك جريليتش من أستون فيلا ليصبح بديلًا لبول بوجبا المتوقع رحيله بنهاية هذا الموسم.

وبحسب الأنباء فإن الاتفاق بين إدارة المانيو واللاعب قد تم، ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديين لإتمام الصفقة بصورة رسمية.

كافاني يرفض الخروج من أوروبا

يستعد النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني للخروج من نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي القادم في ظل وجود العديد من العروض خارج أوروبا.

اللاعب يرفض بشدة الرحيل ويرغب في استكمال مشواره داخل دائرة الضوء بأوروبا خاصة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

إنسيني يستعد للتجديد مع نابولي

أكدت صحيفة كالشيو ميركاتو أن النجم الإيطالي إنسيني مستعد لتجديد تعاقده مع نادي نابولي خلال الفترة القادمة رغم وجود العديد من العروض المُقدمه له، لكن إدارة نابولي ستجعله أعلى راتب في الفريق.

ريال مدريد يضع أوباميانج على لائحته

وضع نادي ريال مدريد المهاجم الجابوني أوباميانج نجم نادي آرسنال على لائحة المطلوبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، يُذكر أن نادي برشلونة أهم المنافسين على هذه الصفقة التي يُعد لها من الميركاتو الشتوي الماضي.

صفقة تبادلية كبيرة بين برشلونة وإنتر

تداولت تقارير من الصحف الإيطالية رغبة إنتر في عقد صفقة تبادلية مع برشلونة لمنحه خدمات لاوتارو مارتينيز ضمن سعيّ البرسا لدعم مركز المهاجم الصريح.

إدارة النيراتزوري بحسب الصحف سوف تطلب من إدارة البلوجرانا استبدال مارتينيز بالنجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لتستغل بذلك الوضع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

برشلونة سبق وأن طرح العديد من الأسماء على إنتر من أجل التبادل، غير أن جميعهم لم يلق إعجاب إدارة بيبي ماروتا، لتستقر في نهاية المطاف على جريزمان.

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

ظهر اسم دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، كالخيار الأول لدعم دفاعات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يفلح إيدير ميليتاو في أن يُقنع زين الدين زيدان بقدراته منذ انضمامه في الصيف الماضي، مما يجعل إدارة الملكي حاليًا تبحث عن مدافع جديد ليكون بمثابة الخليفة لسيرخيو راموس.

أوباميكانو هو أحد أبرز المدافعين في الدوري الألماني في الموسم الأخير، ولن تكون المنافسة على ضمه سهلة وسط اهتمام من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدماته أيضًا.

إنتر لم يفقد الأمل في التعاقد مع فيدال

أراد إنتر أن يضم أرتورو فيدال بشتى الطرق من ناديه برشلونة في السوق الشتوية الماضية، إلا أن في نهاية المطاف آثر اللاعب الاستمرار في كامب نو.

إلا أن ذلك لم يوقف عزم ورغبة أنطونيو كونتي وناديه في التعاقد مع الدولي التشيلي، وسط أنباء تؤكد أن الصفقة سوف تحدث بمجرد بداية السوق الصيفية.