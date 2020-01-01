أخبار الانتقالات: دي خيا أمام مستقبل غامض.. وأرتيتا يثق في بقاء أوبامينج

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 27 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

المزيد من الفرق

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020:​

تيمو فيرنر هدفاً لقطبي الدوري الإنجليزي

يحاول نادي مانشستر يونايتد و ليفربول تقليص قائمة المهاجمين المطلوبين لديهم في لاعب وحيد هو تيمو فيرنر نجم نادي لايبزيج من اجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

يورجن كلوب يعمل على الصفقة من جانب علاقاته القوية في ألمانيا ورغبة الكثير من اللاعبين الألمان في التواجد معه، بينما مانشستر يونايتد يلعب على نقطة قوة وحيدة هي الإغراءات المالية التي يُقدمها للاعب.

أرتيتا واثق في بقاء أوبامينج في أرسنال

يثق المدير الفني الإسباني أرتيتا مدرب نادي أرسنال في بقاء النجم الجابوني أوبامينج في صفوف الفريق حتى نهاية عقده عام 2رغم العروض التي تنهال عليه.

مهاجم أرسنال الذي ينافس بقوة على هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي يمتلك عروضاً من نادي برشلونة و الإنتر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

مستقبل دي خيا غامض في مانشستر يونايتد

لم يعد مستقبل النجم الإسباني دي خيا واضح في نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية فبعض المُقربين من النادي يؤكدون فكرة رحيلة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الحارس الكبير لديه بعض العروض التي لم يُفصح عنها بينما الإدارة لم تعلن عن رغبتها في التجديد حتى الأن.

مورينيو يرغب في ضم ويليان

يريد المدرب البرتغالي لنادي توتنهام جوزيه مورينيو ضم اللاعب البرازيلي ويليان إلى قائمة فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

توتنهام في الوقت الحالي يسير بشكل جيد من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المُقبل وهو الأمل الذي يسعى إليه مورينيو من أجل ضم العديد من الصفقات التي سيعتمد عليها في مشروعه الجديد.

ماتيودي تحت أنظار أندية الدوري الإنجليزي

أصبح النجم الفرنسي ماتيودي على أعتاب الرحيل من الدوري الإيطالي بعد الكثير من المواسم التي قضاها رفقة نادي يوفنتوس، نجح فيها في إثبات قدرته على التواجد بالتشكيلة الأساسية ليكون سبباً حقيقياً في الحصول الكالتشيو.

نادي مانشستر يونايتد بالإضافة إلى أرسنال لديهم رغبة في التواصل مع اللاعب لإقناعه بالرحيل إليهم، في المقابل لم يُمانع مسئولي السيدة العجوز في الإستماع إلى العروض المُقدمه إليهم.

أسطورة ليفربول يُحدد قيمة بيع محمد صلاح

حدد النجم الإنجليزي جيمي كاراجر قائد ليفربول الأسبق أن الريدز لن يبيع النجم المصري محمد صلاح بأقل من 170 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

هداف الدوري الإنجليزي السابق ترغب الكثير من الأندية في الحصول عليه على رأسهم ريال مدريد و برشلونة لكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن.