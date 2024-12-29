أخبار الاتحاد اليوم | نهائي الخليج يربك حسابات كلاسيكو الهلال .. و"الصقر" يستفز نايف هزازي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق 29 من ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كشف أنجيلو مانيانتي، الصحفي في شبكة سكاي الإيطالية، عن تجدد اهتمام أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع نجم وسط روما والمنتخب الأرجنتيني.

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رغم تفاعل نايف هزازي؛ نجم المنتخب السعودي الأسبق، بشكل كبير مع مواجهة الأخضر أمام نظيره العراقي، وإشادته بكافة اللاعبين وعلى رأسهم بالطبع المهاجم عبدالله الحمدان إلا أن تلك الإشادة لها حدود!

تداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من حافلة المنتخب السعودي عقب الفوز على نظيره العراقي 3-1 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 26 المقامة حاليًا في الكويت.

تسببت أزمة تغيير مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة خليجي 26، في ارتباك بشأن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين!

سيطرت حالة من الحماس والأجواء الإيجابية، على تدريبات نادي الهلال السعودي، قبل مباراته المرتقبة ضد الاتحاد، ضمن لقاءات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

GOAL

وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ، رسالة ساخرة، إزاء تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024.

أيام بل ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ حيث ترغب العديد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، للتعاقد مع صفقات أجنبية أو محلية جديدة؛ من أجل الحفاظ على مكانتها أو تحسين ترتيبها.