أخبار الاتحاد اليوم | مقاضاة مُغرد .. وغياب نجم النمور أمام الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ18 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

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الأهلي يطلب نجم الفتح ويُنافس الاتحاد على النابت

تُواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها النشيطة في سوق الانتقالات الشتوي لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجيدين لزيادة حظوظه في احتلال واحد من المقاعد المؤهلة إلى دوري المحترفين في دوري يلو السعودي. "اقرأ التفاصيل"

الاتحاد يفقد البيشي أمام الفيحاء

واصل عبد العزيز البيشي جناح فريق نادي الاتحاد برنامجه العلاجي، في العيادة الطبية لناديه، على هامش تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

ويغيب البيشي عن مباراة الفيحاء، المقرر لها مساء الخميس، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

الاتحاد يلجأ إلى القضاء بسبب معلومات كاذبة أصدرها أحد الأشخاص

أعلن فهد محمد بارباع الممثل القانوني لنادي الاتحاد، عن أنه سيقاضي أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة تحتوي على معلومات كاذبة بحق أنمار الحائلي رئيس النادي.

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وكتب بارباع عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة أكد فيها على أن المعلومات المذكورة في التغريدة هي كاذبة بحق نادي الاتحاد ومجلس إدارته.

Shahid