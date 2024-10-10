أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يخطف الأضواء .. وصفقة فاشلة تورط العميد في إقالة مسؤول الشباب!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.

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لا يزال محمد نور، أسطورة الاتحاد والمنتخب السعودي، والمُلقب بـ(القوة العاشرة)، يظهر بين الحين والآخر، ليثبت أن الملاعب السعودية خسرت باتخاذه قرار الاعتزال، عام 2020.

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قدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أفضل المستويات مع النصر، ورغم ذلك لا تتذكر جماهير العالمي سوى الجانب المظلم من تلك المسيرة، ولكن بعد تجربته الثانية في دوري روشن السعودي مع الاتحاد، تبين أن كل التهم التي وجهت له كانت ظالمة!

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن مفاجأة حول الشرط الجزائي في عقد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، وكواليس الفترة التي كادت الإدارة الأهلاوية أن تتخذ قرار إقالته قبل أن يتم التراجع.

أعلن نادي الشباب - بشكل مفاجئ - عن إقالة المدير الرياضي الإيطالي دومينيك تيتي، دون توضيح أسباب فك الارتباط التعاقدي، حيث اكتفى المركز الإعلامي بنقل شكر الإدارة له على الفترة التي قضاها مع النادي.

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أعرب الألباني ماريو ميتاج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته بتجربة اللعب في صفوف العميد، عقب استدعائه للانضمام إلى منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

يخطط المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، لمفاجأة في هجوم الأخضر خلال مباراة اليابان، وذلك بعد مشاركة فراس البريكان في التدريبات الجماعية.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟