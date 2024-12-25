أخبار الاتحاد اليوم | تحديد مدة غياب صالح الشهري، واكتشاف خليجي يعرض نفسه على العميد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 ديسمبر 2024.
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"نصف شعبي يشجع الاتحاد" .. اكتشاف "خليجي 26" يعرض نفسه على العميد بطريقة غير مباشرة
لاعب أثبت نفسه بقوة في كأس الخليج "السادسة والعشرون"..
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"اسألوا التاريخ" .. وليد الفراج يكشف: هكذا سينقذ الهلال والاتحاد المسؤولين بعد نكسة كأس الخليج!
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الضربات تتوالى .. الإصابة تحرم نجم الاتحاد من استكمال "خليجي 26" مع المنتخب السعودي
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"أبعدوا ميول النصر والهلال والاتحاد والأهلي!" .. تحذير بحريني من تراجع المنتخب السعودي بعد تعثر كأس الخليج
إعلامي بحريني: السعودية 20 مليون نسمة .. ألا تستطيع بناء منتخب قوي؟