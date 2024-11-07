أخبار الاتحاد اليوم | حسم ملعب الكلاسيكو أمام النصر، ورقم سلبي للعميد في غياب كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 نوفمبر 2024.

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كلاسيكو الاتحاد والنصر في الجوهرة المشعة

أكدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن مباراة الاتحاد والنصر ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي ستُلعب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الجوهرة المشعة، في جدة، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية.

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الصحيفة أوضحت أن الرابطة طمأنت إدارة العميد بأنها لن تنقل المباراة لملعب الأمير عبد الله الفيصل بعد نقل مواجهة الفتح ضمن الجولة الـ11 من الدوري.

يغيب أمام العروبة .. رقم سلبي للاتحاد حال غياب كريم بنزيما عنه

يغيب كريم بنزيما مهاجم الاتحاد عن مواجهة العروبة اليوم الخميس في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وقد كشفت صحيفة الرياضية عن تحقيق الفريق لرقم سيئ في غيابه.

الأرقام تُظهر أن الاتحاد لم يستطع الفوز سوى في 48% من مبارياته التي غاب عنها مهاجم ريال مدريد السابق والبالغة 25 مباراة، وقد لعب 42 مباراة في جميع المسابقات منذ قدومه صيف 2023، تمكن خلالها من تسجيل 24 هدفًا، إضافة إلى صناعته 10 أهداف.

الاتحاد استطاع الفوز في 12 مباراة من تلك الـ25 التي غياب عنها بنزيما، هل يُهدد هذا الرقم حظوظ الاتحاد أمام العروبة؟ سنرى.

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