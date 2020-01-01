أخبار الأهلي اليوم | مستقبل أزارو، و"سخرية" تركي آل الشيخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 ..

عرض سويسري يُهدد بقاء فايلر مع الأهلي

الأهلي كان قد أعلن عن توصله لاتفاق حول تجديد عقد فايلر لموسمين، لكن هناك عرض سويسري يُهدد ذلك. التفاصيل هنا

تعليق ساخر من تركي آل الشيخ على رد الأهلي على تبرعاته

علق تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي الحالي، والرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري، بطريقة ساخرة على رد مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، على قيمة التبرعات التي دخلت خزينة النادي. التفاصيل هنا

رئيس الزمالك: لسنا خرفان، لن نكمل الدوري وامنحوا لقبه للأهلي

تعليقات نارية من مرتضى منصور بشأن عودة الدوري المصري. التفاصيل هنا

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