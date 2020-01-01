تعليق ساخر من تركي آل الشيخ على رد الأهلي على تبرعاته

المستشار القانوني السابق للقلعة الحمراء رد على تصريحاته الوزير السعودي، مكذبًا إياه

علق تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه السعودي الحالي، والرئيس الشرفي السابق للأهلي المصري، بطريقة ساخرة على رد مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، على قيمة التبرعات التي دخلت خزينة النادي.

الوزير السعودي دخل في مشكلات عدة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على مدار العامين الماضيين، جعلته يفصح في إحدى المرات على قيمة تبرعاته للأهلي، والتي وصلت – على حد قوله – إلى 260 مليون جنيه مصري.

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محمد عثمان؛ المستشار القانوني السابق للأحمر، والذي تقدم باستقالته من أجل الرد على كافة الأكاذيب التي تتردد حول النادي دون الوقوع تحت طائلة مبادئ الأهلي، أكد أن قيمة تبرعات آل الشيخ لم تتجاوز 70 مليون جنيه.

ورد آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ كتب: "والله أنا خايف الاسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجه".

يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرًا رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة رؤساء شرف النادي، مع تأكيد السير في إجراءات رد كافة التبرعات له.