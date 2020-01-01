أخبار الأهلي اليوم | التشكيل المتوقع لمباراة الكأس، ورفض لاعبين جديدين من بيراميدز

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 21 نوفمبر 2020.

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التشكيل المتوقع لمواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس

يخوض الأهلي اليوم مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة، ويُتوقع أن يدخل بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عربي بدر، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، أحمد الشيخ، وليد سليمان، جيرالدو وأليو بادجي.

الأهلي يرفض لاعبين جديدين من بيراميدز للتخلي عن أحمد الشيخ

أفادت مصادر صحفية مصرية أن الأهلي رفض التعاقد مع ثنائي بيراميدز علي جبر وإسلام عيسى مقابل التخلي عن جناحه أحمد الشيخ، بعدما كان بالفعل قد رفض ضم محمد فاروق ضمن تلك الصفقة التبادلية.

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وطلب الأهلي الحصول على خدمات إيريك تراوري وهو ما قوبل بالرفض من جانب بيراميدز، ولا يُعرف حاليًا مصير الصفقة.

تقارير مغربية تكشف عن حكم مباراة نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير مغربية عن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادم.

وأوضحت تلك التقارير نقلًا عن مصادر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن نزاهة الحكم وتاريخه المشرف ومستواه الممتاز كان خلف اختياره لتحكيم نهائي القرن في القاهرة.

مدحت شلبي يُعلق على نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

اختارت قناة تايم سبورتس المعلق الشهير مدحت شلبي للتعليق على أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الزمالك والأهلي عبر التردد الأرضي.