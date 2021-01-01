أخبار الأهلي اليوم | عرض اسكتلندي لنجم الفريق وهل ينضم أحمد المحمدي؟

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 6 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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المحمدي يوضح موقفه من الانضمام للأهلي

أوضح أحمد المحمدي؛ المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، حقيقة وجود مفاوضات من الأهلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال المحمدي، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "أريد أن أنهي مسيرتي في الدوري الإنجليزي، الأهلي نادٍ كبير وأنا مشجع له، لكن لدي طموح بالاستمرار في إنجلترا، بجانب أنه لم يحدثني أحد من الأهلي".

وفاة مستشار الأهلي القانوني

توفي اليوم الثلاثاء، حلمي عبد الرازق؛ مستشار الأهلي القانوني منذ عشر سنوات تقريبًا، وقام محمود الخطيب؛ رئيس النادي، بنعيه.

رئيس الاتحاد السكندري: لن نقبل بإنشاء فرع للأهلي بالإسكندرية

رفض محمد مصيلحي؛ رئيس نادي الاتحاد السكندري، فكرة إنشاء فرع للنادي الأهلي بمدينة الإسكندرية.

وقال مصيلحي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "علاقتنا مع الأهلي جيدة، بدأت منذ أكثر من 100 عام ومستمرة إلى الآن، لكن سمعنا من يقول أن الأهلي سينشئ فرع له في الإسكندرية، وهذا أغضب جماهير الاتحاد كثيرًا".

وأضاف: "هل من الممكن أن ينشئ الأهلي فرعًا في بورسعيد أو الإسماعيلية؟، بالطبع لا، والاتحاد السكندري ليس أقل من هذه الأندية، فإذا حدث، الجميع سيذهب للاشتراك بالأهلي واللعب لأكاديميته".

عرض اسكتلندي لأفشة

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي سيلتك الاسكتلندي يرغب في ضم محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الإعلامي، عبر قناة "الحدث اليوم" أن مسؤولي النادي الاسكتلندي تواصلوا مع اللاعب لمعرفة رأيه.

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