أخبار الأهلي اليوم | طلب خاص من ميلويفيتش، وانتظار رد وزارة الرياضة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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الأهلي يطلب اللعب على ملعبه

طلب النادي الأهلي من وزارة الرياضة السعودية إقامة مبارياته البيتية في الموسم القادم من الدوري السعودي على ملعبه الأمير محمد العبد الله الفيصل في مقر النادي في محافظة جدة.

ومازالت إدارة النادي تنتظر رد وزارة الرياضة على هذا الطلب لتجهيز الملعب بالاشتراطات اللازمة لإقامة المباريات عليه.

ميلويفيتش يُطالب بتأمين سكن بدلًا من الفندق

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن فلادان ميلوفيتش المدير الفني للأهلي طلب من إدارة النادي تأمين سكن له ولأفراد الجهاز الفني وعوائلهم في أحد المنتجعات الخاصة في جدة، وذلك لمعاناتهم من عدة مشاكل في الفندق الذي يقطنون فيه.

الصحيفة أوضحت أن الإدارة الأهلاوية مازالت تسعى لتأمين هذا السكن.

بندر الجعيثن: الأهلي لن يتأثر برحيل عسيري

أشاد المدرب السعودي بندر الجعيثن بقدرات عبد الفتاح عسيري والتزامه الكبير داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه صفقة قوية للنصر وورقة مفيدة للمدرب روي فيتوريا.

الجعيثن أوضح في نفس الوقت وخلال تصريحات لصحيفة الرياض أن رحيل اللاعب عن الأهلي لا يُعد خسارة له لأن النادي قادر على تعويضه جيدًا خاصة في ظل تميزه بصناعة النجوم.

إذ قال "الأهلي مميز بصناعة اللاعبين والاستقطاب المميز، ولن يؤثر رحيل عبدالفتاح على الفريق".

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