فيتوريا ينافس مورينيو ومدربي الأهلي والزمالك السابقين على جائزة مدرب القرن

مدرب القرن الـ21 البرتغالي، من يكون؟

أطلقت صحيفة "أبولا" البرتغالية، استفتاءً حول أفضل مدرب برتغالي في القرن الـ21، منذ عام 2000 وحتى 2020.

عديد الصحف العالمية تستغل فترة التوقف الحالية، لإجراء استفتاءات، لاختيار الأفضل خلال المرحلة الماضية، خاصةً في ظل المصير المجهول للموسم الجاري.

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الصحيفة البرتغالية اختارت 20 مدربًا وطنيًا، حققوا نجاحات خلال الـ20 عامًا الماضية، سيتم اختيار الأفضل من بينهم بتصويت الجماهير.

وضم الاستفتاء جوزيه مورينيو؛ المدير الفني الحالي لتوتنهام الإنجليزي، والذي حقق نجاحات سواء مع بنفيكا وبورتو البرتغاليين أو تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، أو إنتر ميلان الإيطالي، أو ريال مدريد الإسباني.

وينافس روي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي للنصر السعودي، على الجائزة، إذ قاد بنفيكا في عام 2015، لحصد عدة بطولات، قبل أن تخطو أقدامه في المملكة.

فيتوريا تولى المسؤولية الفنية للعالمي في يناير 2019، ونجح في إعادة الفريق لحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد صراع شرس مع الهلال، حسمه العالمي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

وخلال 58 مباراة مع النصر، حقق المدرب البرتغالي الفوز في 40 لقاء، وتعادل في تسع وخسر مثلها.

الاستفتاء أيضًا ينافس به خورخي جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، وجوزيه بيسيرو؛ المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، وأوجوستو إيناسيو وفيريرا؛ المديرين الفنيين الأسبقين للزمالك.