أخبار الأهلي اليوم | حقيقة عرض النصر لحسين الشحات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 30 مايو 2020 ..

الأهلي يُعلن فرض غرامة مالية على جونيور أجايي

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا عن فرض غرامة مالية على مهاجمه النيجيري جونيور أجايي بسبب ظهوره الإعلامي دون العودة لإدارة النادي. التفاصيل هنا

الأزمة تعود .. محمد سراج الدين يفتح النار على تركي آل الشيخ والأخير يرد

يبدو أن الازمات بين إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه والرئيس الشرفي للنادي ستعود من جديد. التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

الأهلي ينفي وصول عرض سعودي لحسين الشحات

نقلت صحيفة اليوم السابع عن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي نفيه وصول أي عرض من نادي النصر السعودي لنجم الفريق حسين الشحات، وقد أشار توفيق إلى أهمية الجناح المصري للفريق وكونه أحد أعمدته الرئيسية.

عاشور يُقرر اعتزال كرة القدم