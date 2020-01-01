أخبار الأهلي اليوم | حقيقة عرض النصر لحسين الشحات
رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 30 مايو 2020 ..
الأهلي يُعلن فرض غرامة مالية على جونيور أجايي
أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا عن فرض غرامة مالية على مهاجمه النيجيري جونيور أجايي بسبب ظهوره الإعلامي دون العودة لإدارة النادي. التفاصيل هنا
الأزمة تعود .. محمد سراج الدين يفتح النار على تركي آل الشيخ والأخير يرد
يبدو أن الازمات بين إدارة النادي الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه والرئيس الشرفي للنادي ستعود من جديد. التفاصيل هنا
الأهلي ينفي وصول عرض سعودي لحسين الشحات
نقلت صحيفة اليوم السابع عن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي نفيه وصول أي عرض من نادي النصر السعودي لنجم الفريق حسين الشحات، وقد أشار توفيق إلى أهمية الجناح المصري للفريق وكونه أحد أعمدته الرئيسية.
عاشور يُقرر اعتزال كرة القدم
أفادت مصادر صحفية مصرية أن حسام عاشور اتخذ قراره بالفعل فيما يخص مستقبله بعد عدم تجديد عقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأشارت تلك المصادر إلى أن لاعب الوسط المخضرم قرر اعتزال كرة القدم تمامًا وقبول عرض ناديه بإقامة مباراة اعتزال له وتعيينه في قناة النادي الرسمية بجانب مساعدته في دخول المجال الفني أو الإداري في كرة القدم.