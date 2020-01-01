الأهلي يُعلن فرض غرامة مالية على جونيور أجايي

المهاجم النيجيري أول ضحية لقرارات النادي الجديدة

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا عن فرض غرامة مالية على مهاجمه النيجيري جونيور أجايي بسبب ظهوره الإعلامي دون العودة لإدارة النادي.

وكانت قناة النهار المصرية قد أعلنت عن استضافة أجايي ضمن برنامج "نمبر وان" الذي سيعود للظهور من جديد يوم الأحد القادم، وقد سجل اللاعب حوارًا مع القناة سيُبث على مدار يومي الأحد والإثنين القادمين.

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الأهلي أعلن عبر موقعه الرسمي توقيع العقوبة المالية على اللاعب صاحب الـ24 عامًا، مشيرًا إلى أنه خالف لوائح النادي المتعارف عليها بشأن الظهور الإعلامي وقام بتسجيل حلقة تلفزية مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة دون الرجوع لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وأوضح بيان النادي الرسمي أن عبد الحفيظ كان قد أعلن في وقت سابق عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التلفزية والإذاعية، ذلك بعدما مُنحت الفرصة الكافية للجميع للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

يُشار إلى أن ظهور ثلاثي الأهلي علي معلول ومحمد الشناوي ومحمود كهربا بجانب سيد عبد الحفيظ نفسه في برنامج المقالب الرمضاني "رامز مجنون رسمي" قد أثار جدلًا واسعًا بين جماهير النادي عبر السوشيال ميديا، إذ رفض عدد كبير منهم هذا الأمر خاصة من جانب مدير الكرة كونه أحد المسؤولين البارزين في إدارة النادي.