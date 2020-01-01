أخبار الأهلي اليوم | سخرية الوداد المغربي وفايلر يؤجل حسم مصيره

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 17 مايو 2020 ..

الوداد المغربي يسخر من الأهلي المصري على طريقة بن شرقي

سخر نادي الوداد المغربي من نظيره الأهلي المصري على طريقة أشرف بن شرقي، لاعب الفريق السابق ونجم الزمالك الحالي.

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بن شرقي خرج في برنامج "رامز مجنون رسمي" مع رامز جلال، وحينما أخبره الأخير بأنّ اللاعب هو السبب في فشل الأهلي في تحقيق لقب أمم أفريقيا في 2017 أجاب "معلش". " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن سبب عدم رغبة فايلر في استمرار صالح جمعة

أكدت تقارير صحفية، على أن سبب غضب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، من صالح جمعة لاعب الفريق، هو وصول بعض المعلومات عن اللاعب للمدرب، بعدما تولى المسؤولية.

ووصلت معلومات إلى فايلر، إلى أن صالح جمعة يمتلك قدرات فنية عالية، ولكنه غير ملتزم ولا ينفذ التعليمات، وهو الذي دفع المدرب السويسري لمنحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات.

فايلر قرر عدم استمرار صالح جمعة، بسبب إصراره على السهر وعدم الالتزام، وهو الذي أثر على مستواه في التدريبات، بالإضافة إلى أنه لا يؤدي في الملعب بطريقة تناسب طريقة اللعب الحديثة.

كما لاحظ فايلر أن صالح جمعة لا يبذل أي مجهود عندما يفقد الكرة، وهذا الأمر سلبيًا للغاية، خاصة مع طريقة اللعب التي يعتمد عليها السويسري، بالسيطرة على الكرة وإعادتها سريعًا بعد فقدانها.

فايلر يرفض استخدام "فيديو كونفرانس" لحسم تجديد عقده

رفض فايلر استخدام تقنية "فيديو كونفرانس" للتحدث مع أسرته، من أجل استطلاع رأيهم في تجديد عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وفضّل فايلر الانتظار لحين عودة حركة الطيران المحظورة في العالم كله، بسبب فيروس كورونا، من أجل السفر إلى سويسرا ومناقشة عدة أمور مع زوجته قبل اتخاذ قرارًا بالتجديد.

جاء حرص فايلر على مناقشة زوجته، لأن الأمر يتطلب إقامة أسرته معه في القاهرة، في حالة تجديد عقده مع النادي الأهلي.

الأهلي والإسماعيلي ينفيان انتقال باهر المحمدي

نفى كلًا من الأهلي والإسماعيلي الأخبار التي تحدثت أمس عن توصلهما لاتفاق حول انتقال مدافع الدراويش "باهر المحمدي" للفريق الأحمر بدءً من الموسم القادم. التفاصيل هنا .