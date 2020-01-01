أخبار الأهلي اليوم | استهداف "سبايدر مان"، ورسالة أحمد الشيخ لصالح جمعة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ..

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إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)

أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي إصابته بفيروس كورونا الجديد، وقد طمأن الجميع حول حالته الصحية خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر.

الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي انا بخير واسالكم الدعاء... اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً pic.twitter.com/PuoyYEklZ9 — Khaled Mortagy (@kmortagy) August 30, 2020

لجنة التخطيط تُوافق على ضم "سبايدر مان"

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن مسؤولي لجنة التخطيط في الأهلي أبدوا موافقتهم على ضم كريم طارق جناح بتروجيت المعار لطلائع الجيش هذا الموسم، والملقب بـ "سبايدر مان".

الصحيفة أضافت أن اللجنة برئاسة محسن صالح أحالت الملف للمدير الفني رينيه فايلر لأخذ رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع بتروجيت حول اللاعب المطلوب كذلك في عدد من الأندية أبرزها الزمالك وبيراميدز

عقد كريم طارق ينتهي مع بتروجيت بنهاية الموسم القادم، وقد رفض تمديد عقده مما يجعل النادي البترولي مضطرًا لبيعه هذا الصيف بدلًا من فقدانه مجانًا.

أحمد الشيخ: الأهلي يمر بظروف صعبة، وتلك رسالتي لصالح جمعة

قال أحمد الشيخ لاعب الأهلي أن الفريق حقق المطلوب من لقاء المصري بالفوز وانتزاع النقاط الثلاثة، مشيرًا إلى مرور الفريق بظروف صعبة تتمثل في غياب عديد لاعبيه نتيجة الإصابات.

وأضاف الشيخ "هدفنا واضح من مباريات الدوري، أولًا الفوز وحسم اللقب لصالحنا لأننا لم نُتوج بعد باللقب، والثاني هو الاستعداد جيدًا من خلال تلك المباريات لمباراتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأخيرًا وجه لاعب مصر المقاصة السابق رسالة لزميله صالح جمعة، قال فيها "صالح جمعة لاعب كبير أحبه كثيرًا، أدعو له بالتوفيق والهداية لأنه لاعب صاحب جودة عالية، وإن شاء الله يُمثل إضافة كبيرة للفريق".

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