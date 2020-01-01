أخبار الأهلي اليوم | رغبة موسيماني في ضم عمرو جمال .. وجلسات منفردة باللاعبين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 أكتوبر

اقتربت مسابقة الدوري المصري من نهايتها، وتستعد الفرق المصرية لاستئناف مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، والتي توقفت منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ..

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عمرو جمال: موسيماني كان يرغب في ضمي لصن داونز

أكد عمرو جمال، مهاجم فريق النادي الأهلي، والمعار حاليًا لطلائع الجيش، على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، تفاوض معه من أجل الانضمام إلى صن داونز، أثناء لعبه في صفوف بيدفيست ويتس.

عمرو جمال قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لعبت ضد موسيماني في جنوب إفريقي أكثر من مرة، وجمعني الحديث معه مرة واحدة، أثناء تتويجه بجائزة أفضل مدرب، وقتها حصلت على جائزة أفضل لاعب ببطولة الكأس".

وتابع: "موسيماني تحدث معي عن الانضمام إلى صن داونز، ولكن الأمور لم تتم".

موسيماني يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي بالتدريبات

خاض فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، على ملعب كهرماء كاليفرونيا، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيتسو حرص خلال التدريبات على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق، من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية.

رانيا علواني: موسيماني اختيار موفق ولديه انتماء كبير للأهلي

أكدت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن اختيار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كان موفقًا وصائبًا من جانب إدارة الكرة، لخلافة السويسري رينيه فايلر، مشيرة إلى أنه يمتلك حماسًا كبيرًا لتقديم الإنجازات مع المارد الأحمر.

علواني قالت خلال تصريحات لقناة الأهلي: "سعيدة بالتعاقد مع موسيماني، لأننا نشعر بأنه لديه انتماء كبير للقلعة الحمراء، وعندما يتحدث عن النادي أو الفريق يقول نحن وفعلنا كذا وكذا، كأنه هنا منذ سنوات مضت".

إيقاف إجراءات القيد لجميع أندية الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إجراءات القيد لجميع أندية الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحديد موعد القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن موعد فترة القيد لموسم 2020-2021، على أن تكون الفترة الأولى من 10 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل، والفترة الثانية ستكون من 15 فبراير إلى 15 مارس 2021. "اقرأ التفاصيل"