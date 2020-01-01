أخبار الأهلي اليوم | 22 لاعبًا في المغرب، وجديد موقف كهربا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 13 أكتوبر 2020 ..

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22 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة اللاعبين المسافرين إلى المغرب لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت القادم.

وقد ضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا وجيرالدو و مروان محسن وأليو بادجي.

ومن المقرر أن تُسافر البعثة اليوم الثلاثاء وعلى رأسها محمود الخطيب رئيس النادي، وسينضم الثنائي علي معلول وجيرالدو للفريق في المغرب بعد انتهاء واجبهما الوطني.

سيد عبد الحفيظ: سنقُيم حالة كهربا في المغرب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنهم قرروا اصطحاب جميع اللاعبين إلى المغرب، موضحًا أن حالة محمد الشناوي وأيمن أشرف على ما يُرام فيما سيتم تقييم وضع محمود عبد المنعم كهربا الصحي في المغرب لحسم موقفه من خوض اللقاء من عدمه.

هدف الأهلي الجزائري يقترب من الدوري الإسباني

بات يوسف بلايلي جناح الأهلي السعودي السابق قريبًا من اللعب مع خيتافي الإسباني بدءًا من سوق الانتقالات الشتوي القادم.

اللاعب الذي ارتبط طويلًا بالأهلي المصري وتحدث الجميع عن مفاوضات مكثفة معه تلقى عرضًا من خيتافي ووافق عليه، حسبما أعلن والده ووكيله حفيظ بلايلي.

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