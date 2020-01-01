أخبار الأهلي اليوم | موعد انطلاق الموسم الجديد، وحسم ملف المعارين بعودة 4

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 20 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 20 أكتوبر 2020 ..

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إعلامي: حسام غالي ينوي الترشح في انتخابات مجلس إدارة الأهلي القادمة

قال الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 أن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة يرغب بخوض تجربة انتخابات مجلس إدارة الأهلي القادمة.

وقال زاهر "على مسؤوليتي الشخصية، حسام غالي ينوي التوجه للعمل الإداري الفترة القادمة، وقد قرر خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي القادمة على مقعد العضوية".

الأهلي يُقرر إعادة 4 معارين لصفوفه الموسم القادم

أفادت عدة تقارير صحفية مصرية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قرر إعادة 4 معارين لصفوف الفريق الموسم القادم.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع أن المدرب الجنوب أفريقي استقر على عودة محمد شريف ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي وناصر ماهر من سموحة وطلائع الجيش وإنبي.

وقررت لجنة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني استمرار إعارة الرباعي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، فيما مازال موقف أكرم توفيق نجم وسط الجونة غامضًا.

وقرر النادي كذلك التخلي نهائيًا عن بعض اللاعبين وأبرزهم فوزي الحناوي وكريم يحيى.

البنك الأهلي يطلب استعارة حارس مرمى الأهلي

كشفت مصادر صحفية مصرية عن رغبة نادي البنك الأهلي بقيادة مدربه الجديد محمد يوسف استعارة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الشاب الموسم القادم.

اتحاد كرة القدم يُحدد مواعيد الجولة الأخيرة من الموسم وانطلاق الدوري الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للموسم الجاري أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري.