أخبار الأهلي اليوم | المولد يُطمئن الجميع على السومة، وهداف الشباب في طريقه للاتحاد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ...

هداف شباب الأهلي على بُعد خطوة من الاتحاد

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن الاتحاد بات على بُعد خطوة واحدة من إعلان تعاقده رسميًا مع حسين المعيني مهاجم فريق الشباب بالأهلي.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن إدارة العميد تنتظر نهاية علاقة المعيني بناديه رسميًا لتعلن عن التوقيع معه، وسيُصبح اللاعب المحلي الثالث الذي يُعزز صفوف الاتحاد للموسم القادم بعد عبد المجيد السواط وعبد الرحمن اليامي.

سعيد المولد يُطمئن جمهور الأهلي على السومة

طمأن سعيد المولد مدافع الأهلي جماهير فريقه على حالة زميله عمر السومة الصحية بعد خروجه مصابًا من مباراة الفريق ضد استقلال طهران الإيراني يوم أمس.

وتحدث المولد في تصريحات صحفية عقب اللقاء مؤكدًا سلامة النجم السوري، بقوله "السومة في حالة جيدة وسيتواجد معنا في دور الـ16، جميع اللاعبين في حالة جيدة".

الأهلي يُعادل أسوأ نتائجه في دوري أبطال آسيا

عادل الأهلي مساء أمس أسوأ نتائجه في دوري أبطال آسيا، وذلك بالخسارة أمام استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

الفريق السعودي لعب دور المجموعات في البطولة القارية 11 مرة ولم يخسر أبدًا بذلك الفارق من الأهداف، لكن مرماه تلقى 3 أهداف مرة واحدة وقد انتهى اللقاء حينها بخسارته 3-2.

خسارة الأهلي الأسوأ كانت أيضًا بنتيجة 3-0 وحدثت في المباراة النهائية أمام أولسن الكوري، فيما استقبل الفريق مرة واحدة عددًا أكبر من الأهداف بسقوطه أمام الهلال 4-2.

قبل استبعاد الهلال .. 5 أزمات تاريخية بين الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي