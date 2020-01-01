أخبار الأهلي اليوم | موقف جديد ومفاجئ من بلايلي، ورجل مباراة الشرطة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ...

الأهلي يرفض العرض المصري لضم بلايلي، ولهذا الترجي أقرب لاستعادته

تطورات جديدة ومثيرة في مستقبل يوسف بلايلي مع الأهلي. التفاصيل هنا

ماركو مارين الأفضل في مباراة الأهلي ضد الشرطة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الألماني ماركو مارين نجم الأهلي كأفضل لاعب في مباراة الأمس ضد الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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مارين أحرز هدف الفوز الثمين والوحيد للراقي قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بـ4 دقائق ليضمن رسميًا تأهل فريقه لدور الـ16.

رسميًا | جوزيف دي سوزا يُوقع لبشكتاش بعد فسخ عقده مع الأهلي

نجم وسط الأهلي جوزيف دي سوزا يُعلن تعاقده مع بشكتاش ويشكو النادي السعودي. التفاصيل هنا

ميلويفيتش: الأهلي سيُواصل المشوار في دوري أبطال آسيا

تصريحات المدرب الصربي عقب فوز الأهلي على الشرطة. التفاصيل هنا

8 مباريات لا تُفوت من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

نرشح لكم مجموعة من المباريات التي لا تُفوت في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا. التفاصيل هنا

فيديو | السومة يقلق جمهور الأهلي حول مستقبله: أعاني من بعض الضغوطات