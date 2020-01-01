أخبار الأهلي اليوم | صفقات لم تستحق ثمنها، وجراح عالمي يحسم موقف العبسي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 أكتوبر 2020 ...

جراح عالمي يحسم قرار الأهلي بخصوص إصابة العبسي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إرسال إدارة النادي الأهلي نتائج الفحوصات الخاصة بإصابة مدافع الفريق طلال العبسي إلى أحد الجراحين العالميين المتخصصين في إصابات غضروف الركبة.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأهلاوية تنتظر قرار الجراح الطبي المتخصص بنوعية إصابة العبسي لحسم القرار حول حاجته لعملية جراحية أو الاكتفاء بتدريبات التقوية وفترة التأهيل قبل موعد عودته إلى التدريبات الجماعية مع زملائه.

اللاعب غاب عن لقاء الباطن الذي أقيم مساء أمس في الدوري السعودي بعد تجدد آلامه في غضروف الركبة عقب اشتراكه مع أحد زملائه في إحدى الحصص التدريبية الأسبوع الماضي.

مهند عسيري يظهر بعد غياب 9 أشهر

لعب مهند عسيري مهاجم الأهلي مباراته الأولى بعد غياب دام 9 أشهر بسبب الإصابة، وتحديدًا منذ مواجهة الهلال في يناير الماضي، وذلك حين شارك أمام الباطن مساء أمس في الدوري السعودي.

وشهد اللقاء كذلك تواجد المدافع محمد خبراني بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب مع الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020.

السومة: متفائل بهذا اللاعب، والأهلي عانى من الإرهاق ونقص الانسجام

تصريحات عمر السومة بعد الفوز على الباطن. التفاصيل هنا

لاعب ميلان وزميل الظاهرة .. صفقات أبرمت بمبالغ كبيرة ولم تستحق ثمنها

صفقات كثيرة أبرمتها أندية الدوري السعودي بمبالغ مبالغ بها، وللأهلي نصيب. التفاصيل هنا

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي 2020