أخبار الأهلي اليوم | سبب رحيل السومة، ومورد جديد للملابس الرياضية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 ...

شباب الأهلي يُوضح حقيقة تفاوضه مع عمر السومة

نفى نادي شباب الأهل دبي الإماراتي الأخبار الشائعة حول رغبة ناديه في التعاقد مع عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي.

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وأكد عبد المجيد حسين عضو مجلس إدارة النادي أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، بقوله لبرنامج في المرمى "ما يُشاع حول مفاوضاتنا مع مهاجم عربي يلعب في السعودية غير صحيح أبدًا".

كامل الموسى: سنواتي في الأهلي لا تُنسى

قال النجم السعودي المعتزل كامل الموسى أن السنوات الستة التي قضاها مع الأهلي السعودي لا تُنسى.

إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "تشرفت باللعب مع النادي الأهلي وهو كيان كبير، وحققت فيه إنجازات كبيرة بعد التتويج بلقب الدوري ونيل كأس الملك إضافة إلى الفوز بكأس السوبر، كانت ستة أعوام جميلة لا تنسى".

طارق كيال: تواصلت مع السومة وعلمت سبب رغبته بالرحيل

المشرف العام الجديد على الكرة "طارق كيال" يكشف عن تواصله مع عمر السومة للتعرف على أسباب رغبته الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

#الدوري_مع_وليد | طارق كيال : المشكلة ما أدخل النادي إلا في مشكلة في 2004 و2010 .. وتواصلت مع السومة وأتكلم معاه طول الليلة .. ومشكلته أنه لا يوجد عناصر تساعده أن يكون هداف البطولة .. وسبب خروجه أنه يبغى يغير ويكسب النادي .. #SBC pic.twitter.com/vpxfxQBcih — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 27, 2020

وأوضح كيال أن السومة يُريد الرحيل لافتقاده للاعبين الجيدين الذين يُساعدونه على تحقيق الفوز وإحراز الأهداف، وأشار إلى أنه سيتحدث معه مجددًا بعد مباراة الأهلي ضد الشباب.

الأهلي يُوقع مع شركة جديدة لتوريد الملابس

تعاقدت إدارة النادي الأهلي السعودي مع شركة XTEP لتوريد الملابس الرياضية لجمع فرق النادي، وسيبدأ العقد مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد ويمتد إلى ثلاث سنوات.