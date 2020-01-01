أخبار الأهلي اليوم | غلق قضايا بلايلي وليما، وتصريحات ميلويفيتش والأسمري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 ...

فلادان يؤكد إشراك مجموعة من البدلاء والشباب أمام استقلال طهران

أكد فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي عزمه إراحة نجومه الأساسيين وإشراك بعض الشباب والبدلاء خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "نريد أن نلعب مباراة جيدة ونُقدم عرض قوي، لكننا سنشرك بعض البدلاء والشباب نظرًا لوجود عدد من لاعبينا مهدد بالإيقاف حال حصل على بطاقة صفراء".

تابع "أمامنا الكثير من التحديات في الفترة الحالية، نحن نخوض الآن مباريات قوية وحاسمة في دوري أبطال آسيا ومن ثم هناك الدوري السعودي، الفريق يضم عددًا من اللاعبين الشباب المميزين في كافة المراكز وأود منحهم الفرصة لإظهار قدراتهم".

يُشار إلى أن الأهلي ضمن تأهله لدور الـ16 رسميًا.

علي الأسمري: لا نلعب سوى لأجل الفوز

أكد علي الأسمري لاعب وسط الأهلي أنهم يدخلون لقاء الغد أمام استقلال طهران بهدف الفوز فقط، موضحًا أنهم لا يلعبوا أي لقاء سوى لتحقيق الانتصار.

مضيفًا "عازمون على تقديم أداء جيد ونتيجة إيجابية، وهذا هدفنا قبل كل مباراة. تفكيرنا الأساسي بالدخول لأجواء اللقاء سريعًا. نريد الوصول للأدوار المتقدمة لكننا نتعامل مع المباريات كل مباراة على حدا".

السومة يُشعل مران الأهلي استعدادًا لاستقلال طهران

خاض الأهلي مساء أمس مرانه الاعتيادي استعدادًا لمواجهة استقلال طهران يوم غدٍ الأربعاء، وقد فرض المدرب فلادان ميلويفيتش على اللاعبين أداء تدريبات بدنية متنوعة، بعدها قسمهم إلى عدة مجموعات وطلب من كل مجموعة اللعب من لمسة واحدة في مساحات ضيقة، واختتم المران بمناورة فنية في نصف مساحة الملعب شرح خلالها بعض الجمل الفنية الخاصة بمباراة الغد.

وقد شهد المران مشاركة عمر السومة بعد إراحته أمام الشرطة العراقي، وظهر المهاجم السوري بفعالية كبيرة مما أثار حماس الجميع.

الأهلي يُغلق عدة قضايا بينهم ملفي ليما وبلايلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة نجحت في غلق عدة قضايا تتعلق باللاعبين، وذلك تمهيدًا لدخول الموسم الجديد بأجواء إيجابية.

ونجح النادي الجداوي في تسديد المستحقات المالية المتأخرة لنادي نانت الفرنسي عن صفقة ضم ظهيره الأيسر لوكاس ليما، وكذلك أغلقت الإدارة قضية الترجي التونسي الذي كان يُطالب بمبلغ انتقال يوسف بلايلي.