أخبار الأهلي اليوم | والد بلايلي يتدخل لحل الأزمة، ولا حكام عرب في الدوري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ...

واضعًا الإدارة في قفص الاتهام .. عسيري يكشف "مفاجآت" كواليس رحيله عن الأهلي

نجم النصر الجديد "عبد الفتاح عسيري" يتحدث عن كواليس انتقاله وأسباب اختياره للعالمي. التفاصيل هنا

والده: نقلت عسيري من الاتحاد للأهلي لأنني أهلاوي

قال توفيق عسيري أنه سعي لنقل نجله عبد الفتاح من نادي الاتحاد للنادي الأهلي قبل 4 سنوات بسبب حبه والعائلة جميعًا للفريق وتشجيعه إياه.

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ووصف والد عسيري أن المفاوضات مع النصر كانت سلسة وانتهت سريعًا، خاصة بعدما صلى عبد الفتاح صلاة استخارة حسمت موقفه، مضيفًا "النصر نادٍ كبير وكذلك الأهلي، وأتمنى التوفيق لعبد الفتاح وأنصحه بالالتزام بالتدريبات والنظام الصحي في الأكل والنوم. نقلته من الاتحاد للأهلي لأني والعائلة جميعًا "أهلاوية" لكن شاء القدر أن يرحل عن الفريق للعب في النصر".

والد البلايلي يتدخل لإنقاذ ابنه من شكوى الأهلي

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن والد يوسف بلايلي تواصل مع النادي الأهلي لتحديد موعد عودة نجله إلى السعودية والانخراط في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وقد بادر الوالد بحل المشكلة قبل أن يتقدم النادي بشكوى ضد لاعب الترجي التونسي السابق لختلفه عن الوصول للسعودية رغم توفير طائرة خاصة له أكثر من مرة.

الاتحاد السعودي يتراجع عن الاستعانة بحكام عرب في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي

تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاستعانة بحكام من الإمارات ومصر والبحرين لإدارة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي هذا الموسم رغم إرساله خطابات رسمية لاتحادات تلك الدول بهذا الشأن.