أخبار الأهلي اليوم | رحيل بادجي، ولا موعد محدد للسوبر القاري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 نوفمبر

توج فريق النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020.

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الأهلي يُبلغ بادجي بقرار التخلي عنه

أفاد الإعلامي إبراهيم فايق أن الأهلي أبلغ اليوم مهاجمه أليو بادجي بقرار التخلي عنه، موضحًا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي جلس معه وأبلغه أنه خارج حسابات المدير الفني بيتسو موسيماني.

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وأضاف فايق عبر قناة أون تايم سبورتس أن اللاعب ودع زملاءه اللاعبين بالفعل وجمع أغراضه من النادي، ومن المتوقع أن يعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات للحديث عن الخطوة القادمة.

نهضة بركان: لم نُبلغ بموعد مباراة السوبر الأفريقي

أكد كتابي الحسين المتحدث الإعلامي باسم نادي نهضة بركان المغربي أن ناديه لم يُبلغ حتى الآن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد مباراة السوبر القاري ضد الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الحسين عن استياء النادي من الحديث المثار في الإعلام المصري حول أن موعد اللقاء سيكون في العاشر من ديسمبر القادم في مصر، واصفًا ذلك الحديث بالعاري عن الصحة.

حسين الشحات: المشادة مع مصطفى محمد انتهت

أكد حسين الشحات نجم الأهلي أن المشادة مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك انتهت تمامًا بعد تدخل أحد الأشخاص.

وحول إمكانية رحيله عن الأهلي، قال الشحات "لا أفكر بهذا أبدًا، لن أرحل إلا إن قرر وأراد الأهلي ذلك".

سونديب يقترب من مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أصبح نادي سونديب النيجري قريبًا من مواجهة الأهلي في الدور القادم من دوري أبطال أفريقيا بعد انتصاره ذهابًا على مقديشيو سيتي الصومالي بهدفين نظيفين، وسيُلعب إياب الدور التمهيدي بين الفريقين مطلع الأسبوع القادم.

والدة أفشة: رأيت "حلم" وصليت ودعيت لنجلي

عبرت والدة محمد مجدي أفشة، لاعب فريق النادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج نجلها ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع القلعة الحمراء، متحدثة عن ما حدث قبل المباراة.

والدة أفشة قالت عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "رأيت حلم وكنت أشعر بأنه سيسجل هدفًا، وقمت من نومي وصليت له ودعيت بأن الله يوفقه".

الخطيب: أشكر السيسي وعلى الجماهير أن تبتعد عن الإساءات

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكافة مؤسسات الدولة، على تحملها المسؤولية كالعادة، بل وفوق طاقتها، من أجل إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مصر، وخروجها بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد.

الخطيب قال عبر تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أرفض الإساءة لأي من عناصر اللعبة، سواء مدرب أو لاعب أو مسؤول أيًا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع".

حسين الشحات: لا تسبوا أمي وأهل بيتي

عبر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن استياءة من حملة الانتقادات التي وجهت له خلال الساعات الماضية، بعد فرصة الهدف المحقق التي أهدرها أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشحات كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا جاء نصه كالآتي: "أنا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمة، ياريت ماحدش يشتمني بأمي وأهل بيتي بعد إذن الناس، اشتمني أنا بس بلاش أمي وأهل بيتي، والفرصة اللي الناس كلها بتتكلم عليها، أكيد ماقصدش أضيع هدف في نهائي كأس إفريقيا، وأنا أكثر واحد نفسه فيها، وده نصيب وأنا راضي بكل شيء ربنا كابته، وقدر الله وماشاء فعل، الحمد لله على كل شيء، وأنا الأهلي بطل إفريقيا وده أهم من أي جول أسجله، وأهم من أي حاجة، أخم حاجة بطولة إفريقيا في النادي الأهلي".

ربيعة: سيناريو نهائي دوري الأبطال وضعه موسيماني

أكد رامي ربيعة، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن سيناريو مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، قام بوضعه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.

ربيعة قال خلال تصريحات إذاعية: "مواجهة الزمالك كانت صعبة، وتلك المباريات يتم حسمها بشكل صعب، وأنا جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة، وموسيماني يعتمد عليّ في أكثر من مركز، ولعبت في مركز الظهير الأيمن ووسط المدافع وقلب الدفاع، وليس لدي أي مشكلة، الأهم تواجدي في الملعب".