أخبار إنتر | ميسي ولاوتارو ولعبة الدومينو

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحفاظ على لاوتارو واحتمالية ضم ميسي تتصدر أخبار إنتر ميلان للسادس من إبريل عام 2020.

بقاء لاوتارو

لاوتارو مارتينيز سيفضل الاستمرار في إنتر عن الرحيل لبرشلونة بسبب ليونيل ميسي، التفاصيل من هنا

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هل ينضم ميسي لإنتر؟

رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي أفصح عن محاولات ضم ليونيل ميسي في السابق وأن النادي قادر الآن على التعاقد مع قائد برشلونة

لمزيد من التفاصيل: موراتي: ميسي سينضم إلى إنتر

تدعيم الجانب الأيمن

أكدت تقارير صحفية رغبة المدير الفني أنطونيو كونتي في تدعيم الجانب الأيمن الصيف المقبل في إنتر ميلان.

مع عدم وضوح موقف فيكتور موسيس، فإن إنتر سيرغب في استقدام لاعب جديد بجوار أنطونيو كاندريفا ووقع الاختيار على هيكتور بيلرين لاعب آرسنال.

تونالي إلى إنتر؟

أليساندرو تونالي لاعب بريشيا وهدف عديد الأندية في الصيف المقبل علق على احتمالية رحيله مع وجود اهتمام من أندية كثيرة على رأسها إنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

تونالي قال في تصريحات لكوريري ديلا سيرا: "لا أفكر في المفاوضات أو الرحيل الآن، هدفي هو إكمال الموسم على أكمل وجه ثم نرى ما سيحدث، ما زال لديّ الكثير لأقدمه مع بريشيا النادي الذي آمن بقدراتي".

منافسة على راكيتيتش

صحيفة سبورت الكتالونية أكدت أن رحيل إيفان راكيتيتش أصبح مؤكدًا في الموسم المقبل ولكن وجهته ما زالت مُبهمة.

يحاول إيه سي ميلان الحصول على خدمات اللاعب بينما تتجه رغبة برشلونة نحو انتقاله لإنتر ليكون جزء من صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

سبورت أكدت أن رغبة إيفان راكيتيتش هي العودة لفريقه السابق إشبيلية ليختتم مسيرته هناك.