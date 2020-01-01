أخبار إنتر اليوم | رحيل إريكسن ومفاوضات ضم لاعب برشلونة

ما هو جديد النيراتزوري؟

التفاوض لضم لاعب برشلونة واقتراب إريكسن من الرحيل، ضمن أخبار إنتر اليوم، الأربعاء، 1نوفمبر 2020.

إنتر يواجه فريق بيرلسكوني

يخوض فريق إنتر مواجهة ودية مع فريق مونزا والذي يتولى رئاسته سيلفيو برلسكوني يوم الجمعة المقبلة.

الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية سوف يخوض التجربة الودية في تمام الثالثة عصرًا وذلك لتهيئة اللاعبين غير المشاركين في المباريات الدولية.

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إنتر يحسم مصير سينسي

حسم نادي إنتر مصير ستيفانو سينسي، لاعب الفريق، والذي يعاني من كثرة الإصابات خلال فترته رفقة النيراتزوري.

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وبحسب "لاجازيتا" فإنّ أنطونيو كونتي يرى أنّ مستقبل سينسي مع النيراتزوري ولن يوافق على بيع اللاعب رغم تكرار الإصابات.

إنتر يفاوض لاعب برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ إنتر في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد مع جونيور فيربو، خاصة وأنّ رونالد كومان لا يعتمد على اللاعب بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أنّ كونتي يرغب في دعم الجهة اليسرى خاصة وأنّ فيربو تألق مع ريال بيتيس في رسم 3-5-2.

لاوتارو يواجه خطر الغياب عن مواجهة باراجواي

كشفت "TyC" الأرجنتينية أنّ لاوتارو مارتينيز يعاني من آلام في العضلات مما قد يبعده عن مواجهة باراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأوضحت أنّ اللاعب شعر بنفس الآلام قبل انطلاق مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، كما أنّه تدرب منفردًا قبل المواجهة.

هل يرحل إريكسن عن إنتر؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ إنتر قد يتخلى عن كريستيان إريكسن في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إنتر رفض عرضين من بوروسيا دورتموند وآخر من هيرتا برلين على سبيل الإعارة ويفضل بيعه بصورة نهائية.

وفي حال لم يتمكن من ذلك في يناير، فقد ينتظر حتى الصيف.

إيفرا يسخر من فيدال

نشر باتريس إيفرا، لاعب يوفنتوس السابق، صورة للسخرية من نجم إنتر، أرتورو فيدال.

الصورة جمعت بينه وبين أندريا بيرلو أثناء فترة اجتماع الثلاثي في يوفنتوس، وفيها حوار ساخر يسأل بيرلو عن فيدال فيجيب إيفرا: "لا أعرف من هذا لقد فقدت ذاكرت، الفوز بالبطولات هام ولكن اللعب ليوفنتوس هو الأهم، اعتذر يا فيدال".